13:07 23.12.2021 (обновлено: 13:23 23.12.2021)
Путин прокомментировал ситуацию вокруг Навального
Президент Путин о Навальном: не надо совершать преступления и прикрываться политикой
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПеред началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале "Манеж"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться политической деятельностью, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос про Алексея Навального.
Во время итоговой пресс-конференции главе государства задали вопрос про Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области.
"Сидельцы всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью", - ответил Путин.
Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области. Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить блогеру условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.