https://ria.ru/20211223/putin-1765088000.html

Путин прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Путин прокомментировал ситуацию вокруг Навального - РИА Новости, 23.12.2021

Путин прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться политической деятельностью, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос про Алексея... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:07

2021-12-23T13:07

2021-12-23T13:23

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

происшествия

франция

москва

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться политической деятельностью, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос про Алексея Навального.Во время итоговой пресс-конференции главе государства задали вопрос про Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области."Сидельцы всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью", - ответил Путин.Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области. Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить блогеру условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/navalnyy-1765088304.html

https://ria.ru/20211223/inoagenty-1765088201.html

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общество, происшествия, франция, москва, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, бруно лепру, россия