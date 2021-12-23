https://ria.ru/20211223/putin-1765087197.html
Путин призвал бороться с пандемией вакцинацией
Путин призвал бороться с пандемией вакцинацией - РИА Новости, 23.12.2021
Путин призвал бороться с пандемией вакцинацией
Призывы против прививки от COVID-19 представляют собой нечестную позицию по отношению к людям, только вакцинацией можно добиться нужного результата в борьбе с... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:04
2021-12-23T13:04
2021-12-23T13:32
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
коронавирус covid-19
владимир путин
здоровье - общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Призывы против прививки от COVID-19 представляют собой нечестную позицию по отношению к людям, только вакцинацией можно добиться нужного результата в борьбе с пандемией, и другие методы контрпродуктивны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.Он добавил, что люди, которые заботятся о своих избирателях, должны занять более ответственную позицию. Он привел данные, что только 1% переболевших коронавирусом заболевают повторно, а из вакцинированных заболевают 3-4%.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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общество, коронавирус covid-19, владимир путин, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19
13:04 23.12.2021 (обновлено: 13:32 23.12.2021)
Путин призвал бороться с пандемией вакцинацией
Президент Путин заявил, что результата в борьбе с пандемией можно добиться вакцинацией