https://ria.ru/20211223/putin-1765087197.html

Путин призвал бороться с пандемией вакцинацией

Путин призвал бороться с пандемией вакцинацией - РИА Новости, 23.12.2021

Путин призвал бороться с пандемией вакцинацией

Призывы против прививки от COVID-19 представляют собой нечестную позицию по отношению к людям, только вакцинацией можно добиться нужного результата в борьбе с... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:04

2021-12-23T13:04

2021-12-23T13:32

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

коронавирус covid-19

владимир путин

здоровье - общество

россия

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Призывы против прививки от COVID-19 представляют собой нечестную позицию по отношению к людям, только вакцинацией можно добиться нужного результата в борьбе с пандемией, и другие методы контрпродуктивны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.Он добавил, что люди, которые заботятся о своих избирателях, должны занять более ответственную позицию. Он привел данные, что только 1% переболевших коронавирусом заболевают повторно, а из вакцинированных заболевают 3-4%.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/vaktsinatsiya-1765085071.html

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