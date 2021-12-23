https://ria.ru/20211223/putin-1765074601.html

Путин рассказал о важности развития инфраструктуры

Путин рассказал о важности развития инфраструктуры - РИА Новости, 23.12.2021

Путин рассказал о важности развития инфраструктуры

Развитие инфраструктуры является одним из драйверов роста экономики, власти РФ предпринимают для этого все необходимые усилия, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:29

2021-12-23T12:29

2021-12-23T12:45

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Развитие инфраструктуры является одним из драйверов роста экономики, власти РФ предпринимают для этого все необходимые усилия, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг проводит итоговую пресс-конференцию, ему задали вопрос про драйверы роста в России."Второе. Какие драйверы роста? Это инфраструктура, развитие инфраструктуры. В этой связи могу сказать, что мы предпринимаем очень серьезные усилия в этом направлении", - ответил Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/inflyatsiya-1765076954.html

https://ria.ru/20211223/ekonomika-1765076088.html

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2021

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экономика, владимир путин, россия