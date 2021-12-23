https://ria.ru/20211223/pushkov-1765027704.html

Взбесившихся из-за импортозамещения в России американцев поставили на место

Пушков резко ответил на претензии США к России из-за импортозамещения - РИА Новости, 23.12.2021

Взбесившихся из-за импортозамещения в России американцев поставили на место

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление офиса торгового представителя США Кэтрин Тай, в котором проводимое Россией... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T03:21

2021-12-23T03:21

2021-12-23T03:21

в мире

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оон

алексей пушков

всемирная торговая организация (вто)

россия

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление офиса торгового представителя США Кэтрин Тай, в котором проводимое Россией импортозамещение названо нарушением норм Всемирной торговой организации.Ранее офис Тай назвал импортозамещение и преференции для товаров и услуг внутреннего производства отходом России от норм ВТО и выразил намерение работать над ответными мерами по линии этой организации."На фоне "большой рубки" по вопросам о гарантиях безопасности и 92 видов американских санкций рассуждения торгпреда США выглядят несерьезно. Какие нормы ВТО?! О чем он, вообще, толкует?" – задался вопросом Пушков.По его словам, особенно "комично" звучат обвинения о введении Россией якобы "не обоснованных научно" импортных ограничений на сельхозпродукцию. "Напротив, в условиях широких западных санкций против России такие меры очень даже обоснованы", - подчеркнул сенатор.Как заявил Пушков, если говорить о "нормах", то односторонние, не одобренные ООН экономические санкции США "сами по себе являются грубым нарушением всех норм международного права"."Поэтому не американскому торгпреду выносить суждения на сей счет. И, естественно, Россия не откажется от нынешней экономической политики, являющейся единственным способом поддержания ее суверенитета - как экономического, так и политического", - заключил сенатор.Отношения Москвы и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20211222/vto-1764883736.html

https://ria.ru/20211119/spor-1759911972.html

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в мире, сша, оон, алексей пушков, всемирная торговая организация (вто), россия