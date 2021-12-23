Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211223/pushkov-1765027704.html
Взбесившихся из-за импортозамещения в России американцев поставили на место
Пушков резко ответил на претензии США к России из-за импортозамещения - РИА Новости, 23.12.2021
Взбесившихся из-за импортозамещения в России американцев поставили на место
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление офиса торгового представителя США Кэтрин Тай, в котором проводимое Россией... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T03:21
2021-12-23T03:21
в мире
сша
оон
алексей пушков
всемирная торговая организация (вто)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление офиса торгового представителя США Кэтрин Тай, в котором проводимое Россией импортозамещение названо нарушением норм Всемирной торговой организации.Ранее офис Тай назвал импортозамещение и преференции для товаров и услуг внутреннего производства отходом России от норм ВТО и выразил намерение работать над ответными мерами по линии этой организации."На фоне "большой рубки" по вопросам о гарантиях безопасности и 92 видов американских санкций рассуждения торгпреда США выглядят несерьезно. Какие нормы ВТО?! О чем он, вообще, толкует?" – задался вопросом Пушков.По его словам, особенно "комично" звучат обвинения о введении Россией якобы "не обоснованных научно" импортных ограничений на сельхозпродукцию. "Напротив, в условиях широких западных санкций против России такие меры очень даже обоснованы", - подчеркнул сенатор.Как заявил Пушков, если говорить о "нормах", то односторонние, не одобренные ООН экономические санкции США "сами по себе являются грубым нарушением всех норм международного права"."Поэтому не американскому торгпреду выносить суждения на сей счет. И, естественно, Россия не откажется от нынешней экономической политики, являющейся единственным способом поддержания ее суверенитета - как экономического, так и политического", - заключил сенатор.Отношения Москвы и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20211222/vto-1764883736.html
https://ria.ru/20211119/spor-1759911972.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e081fd34873f262505f0d4b4a959bb2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оон, алексей пушков, всемирная торговая организация (вто), россия
03:21 23.12.2021
 
Пушков резко ответил на претензии США к России из-за импортозамещения

Сенатор Пушков раскритиковал заявление торгпреда США о российском импортозамещении

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление офиса торгового представителя США Кэтрин Тай, в котором проводимое Россией импортозамещение названо нарушением норм Всемирной торговой организации.
Ранее офис Тай назвал импортозамещение и преференции для товаров и услуг внутреннего производства отходом России от норм ВТО и выразил намерение работать над ответными мерами по линии этой организации.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 12:51
В Кремле прокомментировали утверждения об отходе России от норм ВТО
"На фоне "большой рубки" по вопросам о гарантиях безопасности и 92 видов американских санкций рассуждения торгпреда США выглядят несерьезно. Какие нормы ВТО?! О чем он, вообще, толкует?" – задался вопросом Пушков.
По его словам, особенно "комично" звучат обвинения о введении Россией якобы "не обоснованных научно" импортных ограничений на сельхозпродукцию. "Напротив, в условиях широких западных санкций против России такие меры очень даже обоснованы", - подчеркнул сенатор.
Как заявил Пушков, если говорить о "нормах", то односторонние, не одобренные ООН экономические санкции США "сами по себе являются грубым нарушением всех норм международного права".
"Поэтому не американскому торгпреду выносить суждения на сей счет. И, естественно, Россия не откажется от нынешней экономической политики, являющейся единственным способом поддержания ее суверенитета - как экономического, так и политического", - заключил сенатор.
Отношения Москвы и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 22:38
Евросоюз попросил ВТО рассмотреть спор с Россией о госзакупках
 
В миреСШАООНАлексей ПушковВсемирная торговая организация (ВТО)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
23:19США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
23:08Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
Лента новостейМолния
Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посолСША не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посолПосол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО