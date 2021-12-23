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Прокуратура начала проверку по факту аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ
Прокуратура начала проверку по факту аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ - РИА Новости, 23.12.2021
Прокуратура начала проверку по факту аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ
Прокуратура начала проверку по факту аварии на ТЭЦ-1 в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщается на сайте прокуратуры республики. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T07:27
2021-12-23T07:27
2021-12-23T12:15
происшествия
улан-удэ
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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту аварии на ТЭЦ-1 в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщается на сайте прокуратуры республики.Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим республиканского уровня. Ремонт уже начался.В настоящее время в Улан-Удэ минус 26 градусов.На момент проведения восстановительных работ в части районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла. По уточненным данным оперштаба, всего под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы - среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения. В ПАО ТГК-14 уточнили, что отопление не отключено, но ограничена подача горячей воды. В четверг приостановлена работа детских садов и школ."Прокуратура республики организовала проверку по факту аварии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, произошедшей 23 декабря 2021 года.… Надзорный орган даст оценку условиям, способствовавшим возникновению аварийной ситуации, соблюдению законодательства о теплоснабжении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Ранее власти города заявили, что авария должна быть устранена в течение шести-семи часов, однако в случае неблагоприятного сценария готовы к отселению жителей около тысячи домов.
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происшествия, улан-удэ
07:27 23.12.2021 (обновлено: 12:15 23.12.2021)
Прокуратура начала проверку по факту аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ
Прокуратура начала проверку по факту аварии на ТЭЦ-1 в столице Бурятии Улан-Удэ
КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости.
Прокуратура начала проверку по факту аварии на ТЭЦ-1 в столице Бурятии Улан-Удэ
, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим республиканского уровня. Ремонт уже начался.
В настоящее время в Улан-Удэ минус 26 градусов.
На момент проведения восстановительных работ в части районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла. По уточненным данным оперштаба, всего под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы - среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения. В ПАО ТГК-14 уточнили, что отопление не отключено, но ограничена подача горячей воды. В четверг приостановлена работа детских садов и школ.
"Прокуратура республики организовала проверку по факту аварии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, произошедшей 23 декабря 2021 года.… Надзорный орган даст оценку условиям, способствовавшим возникновению аварийной ситуации, соблюдению законодательства о теплоснабжении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Ранее власти города заявили, что авария должна быть устранена в течение шести-семи часов, однако в случае неблагоприятного сценария готовы к отселению жителей около тысячи домов.