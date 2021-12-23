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Британцы обратились к Путину с просьбой
Британцы обратились к Путину с просьбой - РИА Новости, 23.12.2021
Британцы обратились к Путину с просьбой
Читатели британского издания Daily Express оценили заявление Владимира Путина о подготовке ВСУ новой военной операции в Донбассе. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T19:22
2021-12-23T23:52
политика
украина
владимир путин
евросоюз
нато
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express оценили заявление Владимира Путина о подготовке ВСУ новой военной операции в Донбассе.Так, пользователь с ником TheRicardo попросил Россию вытащить украинский народ из ловушки, в которой он оказался."Заодно можно вызволить из оков рабства некоторые страны Евросоюза", — добавил он."Путин лишь потребовал от Запада отступить. Если вы отстранитесь и посмотрите на общую картину в Европе, вы поймете, что все далеко не так, как отчаянно пытаются преподнести нам наши медиа", — заметил пользователь Donnumnum."Боюсь, он прав, Евросоюз и НАТО с помощью Украины пытаются совершить экспансию на восток", — указал kennyk1000."Запад пытается быть антагонистом России, Москва закономерно отвечает ему тем же. Нужно переосмыслить свое поведение", — задумался highhazel.Ранее российский президент на большой пресс-конференции в Москве заявил, что в Киеве все чаще звучит слово "война". По его словам, из этих заявлений складывается ощущение, что Украина готовит третью наступательную операцию в Донбассе. Новые вооружения, которые НАТО поставляет ВСУ, могут толкнуть радикалов на решение этого вопроса силовым путем, отметил глава государстваВ последнее время на Западе заговорили о подготовке Россией "нападения" на Киев. Москва неоднократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что никому не угрожает. Как отмечали в Кремле, подобные вбросы используют как предлог для наращивания сил Североатлантического альянса у российских границ.
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политика, украина, владимир путин, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, россия
19:22 23.12.2021 (обновлено: 23:52 23.12.2021)
 
Британцы обратились к Путину с просьбой

Читатели Express попросили президента России Путина вызволить народ Украины из ловушки

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express оценили заявление Владимира Путина о подготовке ВСУ новой военной операции в Донбассе.
Так, пользователь с ником TheRicardo попросил Россию вытащить украинский народ из ловушки, в которой он оказался.
"Заодно можно вызволить из оков рабства некоторые страны Евросоюза", — добавил он.
"Украина должна прекратить сеять геноцид своими военными операциями против жителей востока страны. Наши СМИ об этом не рассказывают", — посетовал Sapphire & Steel.
"Путин лишь потребовал от Запада отступить. Если вы отстранитесь и посмотрите на общую картину в Европе, вы поймете, что все далеко не так, как отчаянно пытаются преподнести нам наши медиа", — заметил пользователь Donnumnum.
"Боюсь, он прав, Евросоюз и НАТО с помощью Украины пытаются совершить экспансию на восток", — указал kennyk1000.
Идите вы со своими озабоченностями: Путин об Украине и диалоге с Западом - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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"Идите вы со своими озабоченностями": Путин об Украине и диалоге с ЗападомВ Манеже состоялась 17-я пресс-конференция Владимира Путина. Президент России ответил на 55 вопросов журналистов. О пандемии, ситуации на Украине, диалоге с НАТО и США и газовом кризисе в Европе - в подкасте "Слышали новость".
"Запад пытается быть антагонистом России, Москва закономерно отвечает ему тем же. Нужно переосмыслить свое поведение", — задумался highhazel.
Ранее российский президент на большой пресс-конференции в Москве заявил, что в Киеве все чаще звучит слово "война". По его словам, из этих заявлений складывается ощущение, что Украина готовит третью наступательную операцию в Донбассе. Новые вооружения, которые НАТО поставляет ВСУ, могут толкнуть радикалов на решение этого вопроса силовым путем, отметил глава государства
В последнее время на Западе заговорили о подготовке Россией "нападения" на Киев. Москва неоднократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что никому не угрожает. Как отмечали в Кремле, подобные вбросы используют как предлог для наращивания сил Североатлантического альянса у российских границ.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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