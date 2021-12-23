https://ria.ru/20211223/prosba-1765218071.html

Британцы обратились к Путину с просьбой

Британцы обратились к Путину с просьбой - РИА Новости, 23.12.2021

Британцы обратились к Путину с просьбой

Читатели британского издания Daily Express оценили заявление Владимира Путина о подготовке ВСУ новой военной операции в Донбассе. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T19:22

2021-12-23T19:22

2021-12-23T23:52

политика

украина

владимир путин

евросоюз

нато

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765176348_0:0:3553:2000_1920x0_80_0_0_47ba8bb0ea30034f81e29afc35ed8aa9.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express оценили заявление Владимира Путина о подготовке ВСУ новой военной операции в Донбассе.Так, пользователь с ником TheRicardo попросил Россию вытащить украинский народ из ловушки, в которой он оказался."Заодно можно вызволить из оков рабства некоторые страны Евросоюза", — добавил он."Путин лишь потребовал от Запада отступить. Если вы отстранитесь и посмотрите на общую картину в Европе, вы поймете, что все далеко не так, как отчаянно пытаются преподнести нам наши медиа", — заметил пользователь Donnumnum."Боюсь, он прав, Евросоюз и НАТО с помощью Украины пытаются совершить экспансию на восток", — указал kennyk1000."Запад пытается быть антагонистом России, Москва закономерно отвечает ему тем же. Нужно переосмыслить свое поведение", — задумался highhazel.Ранее российский президент на большой пресс-конференции в Москве заявил, что в Киеве все чаще звучит слово "война". По его словам, из этих заявлений складывается ощущение, что Украина готовит третью наступательную операцию в Донбассе. Новые вооружения, которые НАТО поставляет ВСУ, могут толкнуть радикалов на решение этого вопроса силовым путем, отметил глава государстваВ последнее время на Западе заговорили о подготовке Россией "нападения" на Киев. Москва неоднократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что никому не угрожает. Как отмечали в Кремле, подобные вбросы используют как предлог для наращивания сил Североатлантического альянса у российских границ.

https://radiosputnik.ria.ru/20211223/1765209813.html

https://ria.ru/20211223/razdel-1765159614.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, владимир путин, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, россия