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На туристическом маршруте в Приморье на видео попал "мычащий" амурский тигр
На туристическом маршруте в Приморье на видео попал "мычащий" амурский тигр - РИА Новости, 23.12.2021
На туристическом маршруте в Приморье на видео попал "мычащий" амурский тигр
Туристы в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье получили на фотоловушку кадры с проходящим по их следам "мычащим" амурским тигром, сообщает заповедник. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:41
2021-12-23T17:41
2021-12-23T18:11
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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек — РИА Новости. Туристы в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье получили на фотоловушку кадры с проходящим по их следам "мычащим" амурским тигром, сообщает заповедник.Видео опубликовано в соцсетях нацпарка. На нем видно, как хищник приближается к камере и издает мычащий звук. В другой день тигр тоже прошел мимо фотоловушки. Также в разное время эта камера сняла кабанов, выдру, лисицу и косулю. В нацпарке уточнили, что фотоловушка появилась в специальной зоне, предназначенной для развития туризма."Автоматическая лесная камера была установлена путешественниками под руководством профессионального гида в рекреационной зоне нацпарка, в долине реки Нарва. С конца осени и до начала декабря фотоловушка "наблюдала", что происходит на перекрестке звериных троп в отсутствие людей, и зафиксировала бурную жизнь лесных обитателей", — сообщает заповедник.Ученые отмечают, что "мычание" тигра — его реакция на звуки пятнистых оленей. "Судя по всему, тигр был не голоден, однако не смог оставить возглас потенциальной добычи без ответа", — отмечают в нацпарке.
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приморский край, новости - туризм, туризм, россия
17:41 23.12.2021 (обновлено: 18:11 23.12.2021)
На туристическом маршруте в Приморье на видео попал "мычащий" амурский тигр
На туристическом маршруте в Приморье на видео попал "мычащий" амурский тигр, олени, лиса
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек — РИА Новости. Туристы в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье получили на фотоловушку кадры с проходящим по их следам "мычащим" амурским тигром, сообщает заповедник.
Видео опубликовано в соцсетях нацпарка. На нем видно, как хищник приближается к камере и издает мычащий звук. В другой день тигр тоже прошел мимо фотоловушки. Также в разное время эта камера сняла кабанов, выдру, лисицу и косулю. В нацпарке уточнили, что фотоловушка появилась в специальной зоне, предназначенной для развития туризма.
"Автоматическая лесная камера была установлена путешественниками под руководством профессионального гида в рекреационной зоне нацпарка, в долине реки Нарва. С конца осени и до начала декабря фотоловушка "наблюдала", что происходит на перекрестке звериных троп в отсутствие людей, и зафиксировала бурную жизнь лесных обитателей", — сообщает заповедник.
Ученые отмечают, что "мычание" тигра — его реакция на звуки пятнистых оленей. "Судя по всему, тигр был не голоден, однако не смог оставить возглас потенциальной добычи без ответа", — отмечают в нацпарке.