https://ria.ru/20211223/prigovor-1765184754.html

Приговор россиянину Дудникову огласят в Минске 27 декабря

Приговор россиянину Дудникову огласят в Минске 27 декабря - РИА Новости, 23.12.2021

Приговор россиянину Дудникову огласят в Минске 27 декабря

Минский городской суд огласит приговор россиянину Егору Дудникову 27 декабря, сообщили РИА Новости в суде в четверг. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T17:05

2021-12-23T17:05

2021-12-23T17:21

в мире

минск

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МИНСК, 23 дек – РИА Новости. Минский городской суд огласит приговор россиянину Егору Дудникову 27 декабря, сообщили РИА Новости в суде в четверг."Оглашение состоится в открытом режиме 27 декабря", - сказал представитель суда.В свою очередь незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщил, что сторона гособвинения запросила суд назначить для россиянина наказание в виде 11 лет колонии.По данным следствия, россиянин "умышленно совершал действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с января 2021 года посредством Telegram-чата, признанного экстремистским". По версии следствия, Дудников озвучил и распространил не менее 55 аудиозаписей, содержание которых подпадает под вышеупомянутые статьи. Согласно доказательствам, полученным следователями, с помощью Telegram-чата Дудников совершал действия, "направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741205556.html

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в мире, минск