https://ria.ru/20211223/prigovor-1765101559.html

Суд отменил приговор экс-главе Раменского района по делу об убийстве

Суд отменил приговор экс-главе Раменского района по делу об убийстве - РИА Новости, 23.12.2021

Суд отменил приговор экс-главе Раменского района по делу об убийстве

Мособлсуд отменил оправдательный приговор экс-главе Раменского района Андрею Кулакову по обвинению в убийстве, сообщается в Telegram-канале подмосковной... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:47

2021-12-23T13:47

2021-12-23T13:54

происшествия

раменское

московский областной суд

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мособлсуд отменил оправдательный приговор экс-главе Раменского района Андрею Кулакову по обвинению в убийстве, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.Присяжные сочли, что Кулаков не виновен в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, на основании чего суд постановил его оправдать."По апелляционному представлению прокуратуры Московский областной суд отменил оправдательный приговор ... в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района", - говорится в релизе.Согласно данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков, находясь в салоне автомобиля Исаенковой, в ходе ссоры задушил ее, после чего скрылся. Через два дня автомобиль с телом потерпевшей нашли полицейские. Задержали Кулакова в конце мая, затем заключили в СИЗО.Из ранее оглашенных показаний Кулакова стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, "их романтические отношения были тайными", однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего тот пообещал порвать с ней.Потом они возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Последний секс у них был 30 апреля 2019 года, о ее смерти он, по утверждению защиты, узнал 4 мая, домой вернулся подвыпившим и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь.Согласно экспертизе, в салоне Mercedes Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.

https://ria.ru/20211124/ubiystvo-1760389465.html

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происшествия, раменское, московский областной суд