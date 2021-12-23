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Суд отменил приговор экс-главе Раменского района по делу об убийстве
Суд отменил приговор экс-главе Раменского района по делу об убийстве - РИА Новости, 23.12.2021
Суд отменил приговор экс-главе Раменского района по делу об убийстве
Мособлсуд отменил оправдательный приговор экс-главе Раменского района Андрею Кулакову по обвинению в убийстве, сообщается в Telegram-канале подмосковной... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:47
2021-12-23T13:47
2021-12-23T13:54
происшествия
раменское
московский областной суд
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мособлсуд отменил оправдательный приговор экс-главе Раменского района Андрею Кулакову по обвинению в убийстве, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.Присяжные сочли, что Кулаков не виновен в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, на основании чего суд постановил его оправдать."По апелляционному представлению прокуратуры Московский областной суд отменил оправдательный приговор ... в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района", - говорится в релизе.Согласно данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков, находясь в салоне автомобиля Исаенковой, в ходе ссоры задушил ее, после чего скрылся. Через два дня автомобиль с телом потерпевшей нашли полицейские. Задержали Кулакова в конце мая, затем заключили в СИЗО.Из ранее оглашенных показаний Кулакова стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, "их романтические отношения были тайными", однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего тот пообещал порвать с ней.Потом они возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Последний секс у них был 30 апреля 2019 года, о ее смерти он, по утверждению защиты, узнал 4 мая, домой вернулся подвыпившим и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь.Согласно экспертизе, в салоне Mercedes Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.
https://ria.ru/20211124/ubiystvo-1760389465.html
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происшествия, раменское, московский областной суд
13:47 23.12.2021 (обновлено: 13:54 23.12.2021)
Суд отменил приговор экс-главе Раменского района по делу об убийстве
Оправдательный приговор экс-главе Раменского района Кулакова по делу об убийстве отменили
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Мособлсуд отменил оправдательный приговор экс-главе Раменского
района Андрею Кулакову по обвинению в убийстве, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Присяжные сочли, что Кулаков не виновен в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, на основании чего суд постановил его оправдать.
"По апелляционному представлению прокуратуры Московский областной суд
отменил оправдательный приговор ... в отношении бывшего главы администрации Раменского
муниципального района", - говорится в релизе.
Согласно данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков, находясь в салоне автомобиля Исаенковой, в ходе ссоры задушил ее, после чего скрылся. Через два дня автомобиль с телом потерпевшей нашли полицейские. Задержали Кулакова в конце мая, затем заключили в СИЗО.
Из ранее оглашенных показаний Кулакова стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, "их романтические отношения были тайными", однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего тот пообещал порвать с ней.
Потом они возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Последний секс у них был 30 апреля 2019 года, о ее смерти он, по утверждению защиты, узнал 4 мая, домой вернулся подвыпившим и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь.
Согласно экспертизе, в салоне Mercedes Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.