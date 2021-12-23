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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211223/preparat-1765112436.html
Препаратом от коронавируса "МИР 19" будут лечить пациентов от 18 до 65 лет
Препаратом от коронавируса "МИР 19" будут лечить пациентов от 18 до 65 лет - РИА Новости, 23.12.2021
Препаратом от коронавируса "МИР 19" будут лечить пациентов от 18 до 65 лет
"МИР 19" предназначен для пациентов от 18 до 65 лет, сказано в инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:19
2021-12-23T15:58
распространение коронавируса
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россия
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. "МИР 19" предназначен для пациентов от 18 до 65 лет, сказано в инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств."Показания к применению: лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых в возрасте от 18 до 65 лет", — говорится в документе.При этом лекарство противопоказано пациентам с тяжелым течением COVID-19, при беременности и в период грудного вскармливания.Накануне Минздрав России зарегистрировал "МИР 19", разработанный в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства.Ингаляционный препарат предназначен для стационара, однако в будущем его планируют применять и амбулаторно. Как отмечала глава ФМБА Вероника Скворцова, для этого нужно провести соответствующее исследование."МИР 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: малые интерферирующие РНК (действующее вещество) и пептид-носитель.Лекарство работает на генном уровне: избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека. Клинические исследования лекарства доказали его безопасность и эффективность. У него не обнаружили побочных эффектов.
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общество, россия, коронавирус в россии, здоровье - общество
14:19 23.12.2021 (обновлено: 15:58 23.12.2021)
 
Препаратом от коронавируса "МИР 19" будут лечить пациентов от 18 до 65 лет

Препарат от COVID "МИР 19" разрешен для применения у пациентов в возрасте от 18 до 65 лет

© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России / Перейти в фотобанкПрепарат для лечения COVID-19 "МИР 19
Препарат для лечения COVID-19 МИР 19 - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. "МИР 19" предназначен для пациентов от 18 до 65 лет, сказано в инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств.
"Показания к применению: лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых в возрасте от 18 до 65 лет", — говорится в документе.
При этом лекарство противопоказано пациентам с тяжелым течением COVID-19, при беременности и в период грудного вскармливания.
Накануне Минздрав России зарегистрировал "МИР 19", разработанный в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства.
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19 августа, 12:25
Ингаляционный препарат предназначен для стационара, однако в будущем его планируют применять и амбулаторно. Как отмечала глава ФМБА Вероника Скворцова, для этого нужно провести соответствующее исследование.
"МИР 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: малые интерферирующие РНК (действующее вещество) и пептид-носитель.
Лекарство работает на генном уровне: избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека. Клинические исследования лекарства доказали его безопасность и эффективность. У него не обнаружили побочных эффектов.
Врач-реаниматолог во время обхода пациентов в Тамбовской областной больнице - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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