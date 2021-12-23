https://ria.ru/20211223/predlozheniya-1765225050.html
США не будут публично отвечать на предложения России, заявил Белый дом
США не будут публично отвечать на предложения России, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.12.2021
США не будут публично отвечать на предложения России, заявил Белый дом
США не будут вести переговоры по безопасности с Россией на публике и реагировать в медийном пространстве на каждое предложение или комментарий противоположной... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T20:00
2021-12-23T20:00
2021-12-23T20:00
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. США не будут вести переговоры по безопасности с Россией на публике и реагировать в медийном пространстве на каждое предложение или комментарий противоположной стороны, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."Мы не планируем вести переговоры на публике. Нам это не кажется конструктивным. В прошлом в дипломатическом взаимодействии прогресса не добивались таким способом. Мы не собираемся отвечать на каждое их предложение или комментарии, в том числе от российского президента", - сообщил он журналистам в ходе телефонного брифинга.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211223/peregovory-1765223261.html
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сша, европа, сергей рябков, нато, ситуация на украине, россия
США не будут публично отвечать на предложения России, заявил Белый дом
Белый дом заявил, что США не будут публично отвечать на предложения России по безопасности