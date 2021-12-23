https://ria.ru/20211223/predlozheniya-1765225050.html

США не будут публично отвечать на предложения России, заявил Белый дом

США не будут публично отвечать на предложения России, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.12.2021

США не будут публично отвечать на предложения России, заявил Белый дом

США не будут вести переговоры по безопасности с Россией на публике и реагировать в медийном пространстве на каждое предложение или комментарий противоположной... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T20:00

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2021-12-23T20:00

сша

европа

сергей рябков

нато

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россия

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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. США не будут вести переговоры по безопасности с Россией на публике и реагировать в медийном пространстве на каждое предложение или комментарий противоположной стороны, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."Мы не планируем вести переговоры на публике. Нам это не кажется конструктивным. В прошлом в дипломатическом взаимодействии прогресса не добивались таким способом. Мы не собираемся отвечать на каждое их предложение или комментарии, в том числе от российского президента", - сообщил он журналистам в ходе телефонного брифинга.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211223/peregovory-1765223261.html

сша

европа

россия

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сша, европа, сергей рябков, нато, ситуация на украине, россия