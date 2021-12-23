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Миллер назвал сроки готовности к запуску второй нитки "Северного потока—2"
Миллер назвал сроки готовности к запуску второй нитки "Северного потока—2" - РИА Новости, 23.12.2021
Миллер назвал сроки готовности к запуску второй нитки "Северного потока—2"
Вторая нитка газопровода "Северный поток — 2" будет готова к промышленной эксплуатации до конца текущего года, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:59
2021-12-23T22:38
греция
газпром
алексей миллер
северный поток
балтийское море
wintershall
турецкий поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Вторая нитка газопровода "Северный поток — 2" будет готова к промышленной эксплуатации до конца текущего года, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер."Первая нитка "Северного потока — 2" уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года", — сказал он в выступлении на предновогоднем селекторном совещании.Глава корпорации назвал газопровод мегапроектом и подчеркнул: хотя у компании и есть надежные финансовые партнеры из-за рубежа, Россия самостоятельно его построила, причем сделала это в непростых условиях и под давлением."В 2021 году полностью закончены работы и по другому маршруту — от морского газопровода "Турецкий поток". Введены газотранспортные мощности на суше: в Болгарии, Сербии. И на сегодняшний день через "Турецкий поток" газ получает как сама Турция, так и еще восемь европейских стран", — добавил Миллер, отметив, что Греция благодаря этому газопроводу по итогам года импортирует исторический максимум российского газа.Оператор газопровода Nord Stream AG 2 17 декабря сообщил, что начал заполнять газом его вторую нитку."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Его мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась в сентябре. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации газопровода, порекомендовав компании-оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.Глава ведомства Йохен Хоманн сообщил, что они, со своей стороны, вряд ли завершат процесс в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начала учреждать дочернюю компанию, но сроки зависят от того, когда от нее поступят необходимые документы.
https://ria.ru/20211223/gazprom-1765102194.html
https://ria.ru/20211221/gazoprovod-1764776673.html
https://ria.ru/20211222/konsensus-1765007546.html
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греция, газпром, алексей миллер, северный поток, балтийское море, wintershall, турецкий поток, северный поток — 2, uniper, цены на нефть, россия
14:59 23.12.2021 (обновлено: 22:38 23.12.2021)
 
Миллер назвал сроки готовности к запуску второй нитки "Северного потока—2"

Миллер: обе нитки "Северного потока — 2" будут готовы к запуску до конца 2021 года

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Вторая нитка газопровода "Северный поток — 2" будет готова к промышленной эксплуатации до конца текущего года, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Первая нитка "Северного потока — 2" уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года", — сказал он в выступлении на предновогоднем селекторном совещании.
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Глава корпорации назвал газопровод мегапроектом и подчеркнул: хотя у компании и есть надежные финансовые партнеры из-за рубежа, Россия самостоятельно его построила, причем сделала это в непростых условиях и под давлением.
"В 2021 году полностью закончены работы и по другому маршруту — от морского газопровода "Турецкий поток". Введены газотранспортные мощности на суше: в Болгарии, Сербии. И на сегодняшний день через "Турецкий поток" газ получает как сама Турция, так и еще восемь европейских стран", — добавил Миллер, отметив, что Греция благодаря этому газопроводу по итогам года импортирует исторический максимум российского газа.
Оператор газопровода Nord Stream AG 2 17 декабря сообщил, что начал заполнять газом его вторую нитку.
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"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Его мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась в сентябре. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации газопровода, порекомендовав компании-оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.
Глава ведомства Йохен Хоманн сообщил, что они, со своей стороны, вряд ли завершат процесс в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начала учреждать дочернюю компанию, но сроки зависят от того, когда от нее поступят необходимые документы.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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ГрецияГазпромАлексей МиллерСеверный потокБалтийское мореWintershallТурецкий потокСеверный поток — 2UniperЦены на нефтьРоссия
 
 
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