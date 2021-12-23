14:59 23.12.2021 (обновлено: 22:38 23.12.2021)
Миллер назвал сроки готовности к запуску второй нитки "Северного потока—2"
Миллер: обе нитки "Северного потока — 2" будут готовы к запуску до конца 2021 года
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Вторая нитка газопровода "Северный поток — 2" будет готова к промышленной эксплуатации до конца текущего года, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Первая нитка "Северного потока — 2" уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года", — сказал он в выступлении на предновогоднем селекторном совещании.
Глава корпорации назвал газопровод мегапроектом и подчеркнул: хотя у компании и есть надежные финансовые партнеры из-за рубежа, Россия самостоятельно его построила, причем сделала это в непростых условиях и под давлением.
"В 2021 году полностью закончены работы и по другому маршруту — от морского газопровода "Турецкий поток". Введены газотранспортные мощности на суше: в Болгарии, Сербии. И на сегодняшний день через "Турецкий поток" газ получает как сама Турция, так и еще восемь европейских стран", — добавил Миллер, отметив, что Греция благодаря этому газопроводу по итогам года импортирует исторический максимум российского газа.
Оператор газопровода Nord Stream AG 2 17 декабря сообщил, что начал заполнять газом его вторую нитку.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Его мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась в сентябре. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации газопровода, порекомендовав компании-оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.
Глава ведомства Йохен Хоманн сообщил, что они, со своей стороны, вряд ли завершат процесс в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начала учреждать дочернюю компанию, но сроки зависят от того, когда от нее поступят необходимые документы.