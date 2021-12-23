https://ria.ru/20211223/potok-1765124438.html

Миллер назвал сроки готовности к запуску второй нитки "Северного потока—2"

Миллер назвал сроки готовности к запуску второй нитки "Северного потока—2" - РИА Новости, 23.12.2021

Миллер назвал сроки готовности к запуску второй нитки "Северного потока—2"

Вторая нитка газопровода "Северный поток — 2" будет готова к промышленной эксплуатации до конца текущего года, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:59

2021-12-23T14:59

2021-12-23T22:38

греция

газпром

алексей миллер

северный поток

балтийское море

wintershall

турецкий поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Вторая нитка газопровода "Северный поток — 2" будет готова к промышленной эксплуатации до конца текущего года, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер."Первая нитка "Северного потока — 2" уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года", — сказал он в выступлении на предновогоднем селекторном совещании.Глава корпорации назвал газопровод мегапроектом и подчеркнул: хотя у компании и есть надежные финансовые партнеры из-за рубежа, Россия самостоятельно его построила, причем сделала это в непростых условиях и под давлением."В 2021 году полностью закончены работы и по другому маршруту — от морского газопровода "Турецкий поток". Введены газотранспортные мощности на суше: в Болгарии, Сербии. И на сегодняшний день через "Турецкий поток" газ получает как сама Турция, так и еще восемь европейских стран", — добавил Миллер, отметив, что Греция благодаря этому газопроводу по итогам года импортирует исторический максимум российского газа.Оператор газопровода Nord Stream AG 2 17 декабря сообщил, что начал заполнять газом его вторую нитку."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Его мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась в сентябре. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации газопровода, порекомендовав компании-оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.Глава ведомства Йохен Хоманн сообщил, что они, со своей стороны, вряд ли завершат процесс в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начала учреждать дочернюю компанию, но сроки зависят от того, когда от нее поступят необходимые документы.

https://ria.ru/20211223/gazprom-1765102194.html

https://ria.ru/20211221/gazoprovod-1764776673.html

https://ria.ru/20211222/konsensus-1765007546.html

греция

балтийское море

россия

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