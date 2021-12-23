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В "Нафтогазе" допустили, что "Северный поток — 2" вообще не запустят
В "Нафтогазе" допустили, что "Северный поток — 2" вообще не запустят - РИА Новости, 23.12.2021
В "Нафтогазе" допустили, что "Северный поток — 2" вообще не запустят
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о вероятности, что газопровод "Северный поток — 2" вообще не будет введен в эксплуатацию. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:48
2021-12-23T11:48
экономика
в мире
украина
газпром
юрий витренко
северный поток — 2
россия
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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о вероятности, что газопровод "Северный поток — 2" вообще не будет введен в эксплуатацию.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. "Нафтогаз" в декабре подал в Еврокомиссию жалобу на "Газпром", в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа и своими действиями создает искусственный дефицит.РФ ранее неоднократно отвергала обвинения в росте цен на газ в Европе, заявив, что к этому привела недальновидная политика европейских партнеров, западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии. Москва называла полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готов продавать больше газа.РФ заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий проект, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для оператора "трубы" - швейцарской Nord Sream 2 AG - создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, в мире, украина, газпром, юрий витренко, северный поток — 2, россия
11:48 23.12.2021
 
В "Нафтогазе" допустили, что "Северный поток — 2" вообще не запустят

Глава "Нафтогаз Украины" Витренко: вероятно, "Северный поток — 2" вообще не запустят

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о вероятности, что газопровод "Северный поток — 2" вообще не будет введен в эксплуатацию.

"До этого мы считали, что самый негативный сценарий для нас, если он запустится в мае. Но теперь мы видим, что процесс еще больше затягивается. Поэтому он, скорее всего, не запустится до конца первого полугодия. … К осени – это лучший вариант для "Газпрома". При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще", - сказа Витренко в интервью изданию "РБК Украина".

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. "Нафтогаз" в декабре подал в Еврокомиссию жалобу на "Газпром", в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа и своими действиями создает искусственный дефицит.
РФ ранее неоднократно отвергала обвинения в росте цен на газ в Европе, заявив, что к этому привела недальновидная политика европейских партнеров, западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии. Москва называла полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готов продавать больше газа.
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РФ заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий проект, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для оператора "трубы" - швейцарской Nord Sream 2 AG - создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев.
 
ЭкономикаВ миреУкраинаГазпромЮрий ВитренкоСеверный поток — 2Россия
 
 
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