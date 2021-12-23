В "Нафтогазе" допустили, что "Северный поток — 2" вообще не запустят
Глава "Нафтогаз Украины" Витренко: вероятно, "Северный поток — 2" вообще не запустят
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о вероятности, что газопровод "Северный поток — 2" вообще не будет введен в эксплуатацию.
"До этого мы считали, что самый негативный сценарий для нас, если он запустится в мае. Но теперь мы видим, что процесс еще больше затягивается. Поэтому он, скорее всего, не запустится до конца первого полугодия. … К осени – это лучший вариант для "Газпрома". При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще", - сказа Витренко в интервью изданию "РБК Украина".
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. "Нафтогаз" в декабре подал в Еврокомиссию жалобу на "Газпром", в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа и своими действиями создает искусственный дефицит.
РФ ранее неоднократно отвергала обвинения в росте цен на газ в Европе, заявив, что к этому привела недальновидная политика европейских партнеров, западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии. Москва называла полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готов продавать больше газа.
В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для оператора "трубы" - швейцарской Nord Sream 2 AG - создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев.