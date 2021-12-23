https://ria.ru/20211223/potok-1765064373.html

В "Нафтогазе" допустили, что "Северный поток — 2" вообще не запустят

В "Нафтогазе" допустили, что "Северный поток — 2" вообще не запустят - РИА Новости, 23.12.2021

В "Нафтогазе" допустили, что "Северный поток — 2" вообще не запустят

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о вероятности, что газопровод "Северный поток — 2" вообще не будет введен в эксплуатацию. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:48

2021-12-23T11:48

2021-12-23T11:48

экономика

в мире

украина

газпром

юрий витренко

северный поток — 2

россия

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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о вероятности, что газопровод "Северный поток — 2" вообще не будет введен в эксплуатацию.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. "Нафтогаз" в декабре подал в Еврокомиссию жалобу на "Газпром", в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа и своими действиями создает искусственный дефицит.РФ ранее неоднократно отвергала обвинения в росте цен на газ в Европе, заявив, что к этому привела недальновидная политика европейских партнеров, западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии. Москва называла полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готов продавать больше газа.РФ заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий проект, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для оператора "трубы" - швейцарской Nord Sream 2 AG - создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев.

https://ria.ru/20211223/potok-1765024646.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-12-23T11:48 true PT1M46S

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экономика, в мире, украина, газпром, юрий витренко, северный поток — 2, россия