01:02 23.12.2021 (обновлено: 01:31 23.12.2021)
Глава МИД Германии заявила о консенсусе с Шольцем по "Северному потоку — 2"
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что достигла с Шольцем консенсуса по "Северному потоку — 2"
© REUTERS / Fabrizio BenschСовместное заявление представителей партий после заключительного раунда коалиционных переговоров о формировании правительства Германии
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Die Zeit заявила, что пришла к консенсусу с канцлером Олафом Шольцем по вопросу запуска "Северного потока — 2".
"Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства", — сказала министр.
Как уточнила глава немецкого внешнеполитического ведомства, энергетическая безопасность будет играть важную роль при принятии решений по этой тематике.
Экономический проект
Канцлер считает "Северный поток 2" экономическим проектом, правительство Германии будет сообща действовать в этом вопросе, заявил ранее заместитель официального представителя правительства страны Вольфганг Бюхнер.
Отвечая на вопросы прессы о позиции ряда министров правительства Германии, в частности Бербок и главы Минэкономики Роберта Хабека, в отношении "Северного потока — 2", Бюхнер подчеркнул, что в кабмине "будут действовать сообща" в этом вопросе.
Сам Шольц ранее указывал, что федеральное сетевое агентство Германии (BNA) занимается вопросом сертификации Nord Stream 2 AG как основного оператора "Северного потока — 2" "совершенно без политики". При этом глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер называл ситуацию с газопроводом не политическим, а правовым вопросом.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась в сентябре. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации газопровода, порекомендовав компании-оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.
Глава ведомства Йохен Хоманн сообщил, что они, со своей стороны, вряд ли завершат процесс в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начала учреждать дочернюю компанию, но сроки зависят от того, когда от нее поступят необходимые документы.