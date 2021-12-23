https://ria.ru/20211223/posol-1765248882.html

Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией

Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией - РИА Новости, 23.12.2021

Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией

Посол США в России Джон Салливан заявил, что пока не готов сообщить дату и место переговоров по предложенным Москвой гарантиям безопасности. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T23:31

2021-12-23T23:31

2021-12-23T23:31

сша

москва

брюссель

совет россия-нато

обсе

джон салливан

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил, что пока не готов сообщить дату и место переговоров по предложенным Москвой гарантиям безопасности."Сегодня я не готов сообщить вам конкретную дату или место", - сказал дипломат в интервью газете "Коммерсант".По его словам, в Брюсселе и в других местах со стороны США ведутся дискуссии о том, каким должен быть подход, будь то в рамках заседания Совета Россия-НАТО, или на площадке ОБСЕ, или в рамках продолжающегося Диалога по стратегической стабильности.

https://ria.ru/20211223/sallivan-1765248584.html

сша

москва

брюссель

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сша, москва, брюссель, совет россия-нато, обсе, джон салливан