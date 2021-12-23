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Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией - РИА Новости, 23.12.2021
Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
Посол США в России Джон Салливан заявил, что пока не готов сообщить дату и место переговоров по предложенным Москвой гарантиям безопасности. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T23:31
2021-12-23T23:31
2021-12-23T23:31
сша
москва
брюссель
совет россия-нато
обсе
джон салливан
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил, что пока не готов сообщить дату и место переговоров по предложенным Москвой гарантиям безопасности."Сегодня я не готов сообщить вам конкретную дату или место", - сказал дипломат в интервью газете "Коммерсант".По его словам, в Брюсселе и в других местах со стороны США ведутся дискуссии о том, каким должен быть подход, будь то в рамках заседания Совета Россия-НАТО, или на площадке ОБСЕ, или в рамках продолжающегося Диалога по стратегической стабильности.
https://ria.ru/20211223/sallivan-1765248584.html
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сша, москва, брюссель, совет россия-нато, обсе, джон салливан
Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
Посол США Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией по безопасности