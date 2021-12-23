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Посол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с Москвой

Посол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с Москвой - РИА Новости, 23.12.2021

Посол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с Москвой

США и НАТО готовы к диалогу с Москвой по гарантиям безопасности и предложениям российской стороны, в частности, заявил американский посол Джон Салливан. РИА Новости, 23.12.2021

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. США и НАТО готовы к диалогу с Москвой по гарантиям безопасности и предложениям российской стороны, в частности, заявил американский посол Джон Салливан."Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".По его словам, партнеры США в ЕС и все, кто обеспокоен ситуацией с европейской безопасностью, с нетерпением ожидают этих переговоров.Как ранее рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, обсуждение вопросов по безопасности намечено на январь, хотя детали пока окончательно не согласованы. Она процитировала Владимира Путина, который на большой пресс-конференции выразил надежду на то, что ситуации будет решаться в дипломатическом русле. По словам Псаки, "это лучший путь и правильный путь". При этом Вашингтон может быть не готов согласиться с предложениями России по НАТО, отметила представитель американской администрации.Седьмого декабря Владимир Путин провел переговоры по закрытой видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом. Через десять дней после видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В проекты в том числе включили положения неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. Путин подчеркивал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Кремля.На пресс-конференции президент подчеркнул, что дальнейшие шаги Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России — "сегодня и на историческую перспективу".

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Путин: "Никакого движения НАТО на восток быть не должно" Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, заявил президент России Владимир Путин. 2021-12-23T22:55 true PT1M01S

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сша, москва, нато, джон салливан, россия