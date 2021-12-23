https://ria.ru/20211223/poslanie-1765168086.html

Послание Федеральному собранию состоится в начале года

Послание Федеральному собранию состоится в начале года - РИА Новости, 23.12.2021

Послание Федеральному собранию состоится в начале года

Президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале 2022 года, подготовка началась "концептуально", сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:11

2021-12-23T16:11

2021-12-23T16:56

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_7e6cd2c72f40cd045cd1a7e57fb625da.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале 2022 года, подготовка началась "концептуально", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Представитель Кремля уточнил, что само выступление перед парламентом планируется на "начало года".В соответствии с Конституцией президент ежегодно обращается с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. В прошлый раз Путин выступал 21 апреля, церемония проходила в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Сегодня в "Манеже" состоялась большая пресс-конференция Путина, она продлилась три часа 56 минут. Российский лидер ответил на 55 вопросов. Задать их успели 17 журналистов российских федеральных СМИ, 19 представителей региональных СМИ, четыре сотрудника зарубежных изданий, два блогера.Всего на мероприятие аккредитовались более 500 человек.

https://ria.ru/20210421/prezident-1728923371.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, россия