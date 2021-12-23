16:11 23.12.2021 (обновлено: 16:56 23.12.2021)
Послание Федеральному собранию состоится в начале года
Песков заявил, что послание Федеральному собранию состоится в начале года
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале 2022 года, подготовка началась "концептуально", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Предметно еще предстоит работать над основой текста. А потом президент сам будет дорабатывать, как всегда", — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля уточнил, что само выступление перед парламентом планируется на "начало года".
В соответствии с Конституцией президент ежегодно обращается с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. В прошлый раз Путин выступал 21 апреля, церемония проходила в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Сегодня в "Манеже" состоялась большая пресс-конференция Путина, она продлилась три часа 56 минут. Российский лидер ответил на 55 вопросов. Задать их успели 17 журналистов российских федеральных СМИ, 19 представителей региональных СМИ, четыре сотрудника зарубежных изданий, два блогера.
Всего на мероприятие аккредитовались более 500 человек.
21 апреля, 01:43Ежегодные послания президента Федеральному Собранию