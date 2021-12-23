https://ria.ru/20211223/poroshenko-1765055899.html

Порошенко в четверг не пришел на допрос

Порошенко в четверг не пришел на допрос - РИА Новости, 23.12.2021

Порошенко в четверг не пришел на допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в четверг на допрос в государственное бюро расследований по делу о госизмене, он вернется в страну в первой... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:08

2021-12-23T11:08

2021-12-23T11:19

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украина

петр порошенко

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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в четверг на допрос в государственное бюро расследований по делу о госизмене, он вернется в страну в первой половине января, сообщил его адвокат Илья Новиков."Он прилетит, как и обещал в первой половине января", - сказал Новиков журналистам в здании госбюро расследований, отвечая на вопрос, придет ли сегодня Порошенко на допрос.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президент ранее заявил, что находится в Варшаве, где проводит запланированные ранее встречи, намерен вернуться в страну в первой половине января, как и планировал. По словам адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля с Донбасса на 23 декабря.Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20211222/ukraina-1764772697.html

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в мире, украина, петр порошенко