Польша в ситуации с мигрантами нарушает права человека, заявили в МИД
Уполномоченный МИД Лукьянцев: Польша в ситуации с мигрантами нарушает права человека
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в очереди за продуктами в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Действия Польши в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией - прямое нарушение положений договоров в области защиты прав человека, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
"То, что мы видим по картинкам, по тому, что доходит до информационного пространства, это сцены, в том числе и жестокости, и лишений, и применения специальных средств со стороны органов правопорядка и вооруженных сил Польши в отношении мигрантов. Это, конечно, вызывает очень четкие ассоциации. И если судить по этим кадрам, можно сказать, что налицо действительно нарушение положений международных договоров в области защиты прав человека со стороны той же самой Польши", - сказал он.
Дипломат добавил, что должного внимания также не получают заявления, опубликованные Комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович, которая выразила обеспокоенность отсутствием полноценного доступа на территорию Польши для проведения мониторинга и деятельности международных гуманитарных организаций.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.