https://ria.ru/20211223/polsha-1765040751.html

ООН призвала Польшу обеспечить доступ на границу с Белоруссией

ООН призвала Польшу обеспечить доступ на границу с Белоруссией - РИА Новости, 23.12.2021

ООН призвала Польшу обеспечить доступ на границу с Белоруссией

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призывает Польшу обеспечить доступ на границу с Белоруссией для помощи скопившимся там мигрантам, заявила... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T09:29

2021-12-23T09:29

2021-12-23T09:29

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мид польши

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ЖЕНЕВА, 23 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призывает Польшу обеспечить доступ на границу с Белоруссией для помощи скопившимся там мигрантам, заявила РИА Новости официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Катерина Китиди."Мы поддерживаем прямые контакты с министерством внутренних дел, администрацией и погранслужбой. Сейчас, когда территория вдоль границы с Белоруссией оцеплена, доступ к ней существенно ограничен. Поэтому туда не попадают не только гуманитарные организации, но и юристы, СМИ, медики, волонтеры. УВКБ ООН продолжает призывать польские власти обеспечить неограниченный доступ к мигрантам, просителям убежища и беженцам в зоне чрезвычайной ситуации, как указано в соглашении 1991 года, подписанном УВКБ ООН и МИД Польши и основанном на нашем мандате", - сказала она.По ее словам, УВКБ ООН с самого начала выступало за предоставление доступа к мигрантам и беженцам на польско-белорусской границе для всех гуманитарных организаций.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.

https://ria.ru/20211223/migratsiya-1765037878.html

https://ria.ru/20211221/zakhoroneniya-1764703348.html

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