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ООН призвала Польшу обеспечить доступ на границу с Белоруссией
ООН призвала Польшу обеспечить доступ на границу с Белоруссией - РИА Новости, 23.12.2021
ООН призвала Польшу обеспечить доступ на границу с Белоруссией
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призывает Польшу обеспечить доступ на границу с Белоруссией для помощи скопившимся там мигрантам, заявила... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:29
2021-12-23T09:29
в мире
оон
белоруссия
минск
польша
мид польши
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ЖЕНЕВА, 23 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призывает Польшу обеспечить доступ на границу с Белоруссией для помощи скопившимся там мигрантам, заявила РИА Новости официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Катерина Китиди."Мы поддерживаем прямые контакты с министерством внутренних дел, администрацией и погранслужбой. Сейчас, когда территория вдоль границы с Белоруссией оцеплена, доступ к ней существенно ограничен. Поэтому туда не попадают не только гуманитарные организации, но и юристы, СМИ, медики, волонтеры. УВКБ ООН продолжает призывать польские власти обеспечить неограниченный доступ к мигрантам, просителям убежища и беженцам в зоне чрезвычайной ситуации, как указано в соглашении 1991 года, подписанном УВКБ ООН и МИД Польши и основанном на нашем мандате", - сказала она.По ее словам, УВКБ ООН с самого начала выступало за предоставление доступа к мигрантам и беженцам на польско-белорусской границе для всех гуманитарных организаций.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.
https://ria.ru/20211223/migratsiya-1765037878.html
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в мире, оон, белоруссия, минск, польша, мид польши, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
09:29 23.12.2021
 
ООН призвала Польшу обеспечить доступ на границу с Белоруссией

УВКБ ООН призвало Польшу обеспечить доступ на границу с Белоруссией для помощи мигрантам

© Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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ЖЕНЕВА, 23 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призывает Польшу обеспечить доступ на границу с Белоруссией для помощи скопившимся там мигрантам, заявила РИА Новости официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Катерина Китиди.
"Мы поддерживаем прямые контакты с министерством внутренних дел, администрацией и погранслужбой. Сейчас, когда территория вдоль границы с Белоруссией оцеплена, доступ к ней существенно ограничен. Поэтому туда не попадают не только гуманитарные организации, но и юристы, СМИ, медики, волонтеры. УВКБ ООН продолжает призывать польские власти обеспечить неограниченный доступ к мигрантам, просителям убежища и беженцам в зоне чрезвычайной ситуации, как указано в соглашении 1991 года, подписанном УВКБ ООН и МИД Польши и основанном на нашем мандате", - сказала она.
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По ее словам, УВКБ ООН с самого начала выступало за предоставление доступа к мигрантам и беженцам на польско-белорусской границе для всех гуманитарных организаций.
"Хотя мы не можем войти в зону чрезвычайного положения, мы проводим мониторинговые визиты прямо за пределами этой зоны. Аналогичным образом, мы регулярно посещаем центры содержания под стражей и вместе с нашими партнерами предлагаем юридические консультации и поддержку лицам, ищущим международную защиту в Польше и Белоруссии. Мы увеличили финансовую помощь НПО, которые оказывают юридическую помощь людям, проходящим процедуру получения убежища. Если мы получаем сигналы бедствия от людей на границе, мы координируем свои действия с нашими партнерами, чтобы спасти жизни. Мы долгое время отстаивали и продолжаем отстаивать права лиц, ищущих убежища, а также беженцев в Польше и Белоруссии", - подчеркнула Китиди.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.
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В миреООНБелоруссияМинскПольшаМИД ПольшиУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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