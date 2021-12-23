https://ria.ru/20211223/pogoda-1765037166.html

После католического Рождества москвичей ждет метель

После католического Рождества москвичей ждет метель - РИА Новости, 23.12.2021

После католического Рождества москвичей ждет метель

Потепление придет в центр Европейской России после католического Рождества, однако вместе с этим ожидаются снег и метель, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T08:59

2021-12-23T08:59

2021-12-23T08:59

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Потепление придет в центр Европейской России после католического Рождества, однако вместе с этим ожидаются снег и метель, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."После католического Рождества (в ночь с 24 на 25 декабря) только в центре Европейской России мелькнет ложбина низкого давления. Существенно понизится давление - до 730 миллиметров ртутного столба и ниже. Именно в этот день пройдет фронтальный раздел, поэтому ожидаются снег, метель, сильный ветер местами", - сказал специалист.Он добавил, что температура воздуха днем в субботу в российской столице будет минус 5-7 градусов."В воскресенье будет опять понижение температуры. Ночью – минус 10-15 градусов, дневные температуры - от минус 7 до минус 12 градусов", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20211222/pogoda-1764863632.html

https://ria.ru/20211220/pogoda-1764575331.html

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд