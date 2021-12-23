https://ria.ru/20211223/podmoskove-1765069955.html

Гиды и экскурсоводы Московской области должны будут проходить аттестацию

Гиды и экскурсоводы Московской области должны будут проходить аттестацию - РИА Новости, 23.12.2021

Гиды и экскурсоводы Московской области должны будут проходить аттестацию

Гиды и экскурсоводы Московской области должны будут проходить аттестацию, соответствующий закон приняла Мособлдума на заключительном заседании этого года,... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:13

2021-12-23T13:13

2021-12-23T13:13

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Гиды и экскурсоводы Московской области должны будут проходить аттестацию, соответствующий закон приняла Мособлдума на заключительном заседании этого года, которое транслировалось в прямом эфире.Поправки в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" расширяют полномочия региональных госорганов, у которых появляется право создавать комиссии для аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков.Также чиновники будут вести реестр этих специалистов, говорится в пояснительной записке проекта.Кроме того, предполагается, что сертифицированные экскурсоводы или гиды-переводчики будут носить на груди специальные идентификационные карточки.

https://ria.ru/20211223/konstantinova-1764865132.html

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московская область (подмосковье), туризм, россия, новости - туризм, гид