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Гиды и экскурсоводы Московской области должны будут проходить аттестацию
Гиды и экскурсоводы Московской области должны будут проходить аттестацию - РИА Новости, 23.12.2021
Гиды и экскурсоводы Московской области должны будут проходить аттестацию
Гиды и экскурсоводы Московской области должны будут проходить аттестацию, соответствующий закон приняла Мособлдума на заключительном заседании этого года,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:13
2021-12-23T13:13
2021-12-23T13:13
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Гиды и экскурсоводы Московской области должны будут проходить аттестацию, соответствующий закон приняла Мособлдума на заключительном заседании этого года, которое транслировалось в прямом эфире.Поправки в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" расширяют полномочия региональных госорганов, у которых появляется право создавать комиссии для аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков.Также чиновники будут вести реестр этих специалистов, говорится в пояснительной записке проекта.Кроме того, предполагается, что сертифицированные экскурсоводы или гиды-переводчики будут носить на груди специальные идентификационные карточки.
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московская область (подмосковье), туризм, россия, новости - туризм, гид
Гиды и экскурсоводы Московской области должны будут проходить аттестацию
Мособлдума обязала гидов и экскурсоводов проходить аттестацию
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Гиды и экскурсоводы Московской области должны будут проходить аттестацию, соответствующий закон приняла Мособлдума на заключительном заседании этого года, которое транслировалось в прямом эфире.
Поправки в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" расширяют полномочия региональных госорганов, у которых появляется право создавать комиссии для аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков.
Также чиновники будут вести реестр этих специалистов, говорится в пояснительной записке проекта.
Кроме того, предполагается, что сертифицированные экскурсоводы или гиды-переводчики будут носить на груди специальные идентификационные карточки.