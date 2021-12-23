https://ria.ru/20211223/podgolovnik-1764904816.html
Эксперт объяснил, почему подголовники на креслах в самолете всегда изогнуты
Эксперт объяснил, почему подголовники на креслах в самолете всегда изогнуты - РИА Новости, 23.12.2021
Эксперт объяснил, почему подголовники на креслах в самолете всегда изогнуты
Эксперт по путешествиям объяснил, почему подголовники на креслах в салоне самолета всегда имеют изогнутую форму, пишет The Sun. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T03:00
2021-12-23T03:00
2021-12-23T03:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эксперт по путешествиям объяснил, почему подголовники на креслах в салоне самолета всегда имеют изогнутую форму, пишет The Sun.По словам Энтони Харкапа, это связано с безопасностью. "Абсолютно все на борту, включая подголовники, спроектировано таким образом, чтобы снизить вероятность травмирования пассажиров в случае чрезвычайной ситуации", — сказал он. Уточняется, что, по требованиям безопасности, все авиалайнеры обязаны иметь сиденья, способные выдерживать продольный удар в 16 раз превышающий силу тяжести."Есть и еще одна причина, — добавил Харкап. — Подголовники делают изогнутыми ради эстетики: они повторяют форму иллюминаторов, так красивее".Окна, в свою очередь, имеют овальную форму также в связи с безопасностью. В 1954 году произошло сразу две авиакатастрофы, спровоцированные ошибками в конструкции. "Иллюминаторы в то время были квадратными. А острые углы подвергают окружающий металл дополнительной нагрузке на большой высоте. В результате возникала "усталость" металла, которая приводила к разрушению самолета в воздухе", — пояснили эксперты.
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безопасность, новости - туризм, пассажиры, туризм
Эксперт объяснил, почему подголовники на креслах в самолете всегда изогнуты
Эксперт: подголовники в самолете имеют изогнутую форму из-за требований безопасности
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Эксперт по путешествиям объяснил, почему подголовники на креслах в салоне самолета всегда имеют изогнутую форму, пишет
The Sun.
По словам Энтони Харкапа, это связано с безопасностью. "Абсолютно все на борту, включая подголовники, спроектировано таким образом, чтобы снизить вероятность травмирования пассажиров в случае чрезвычайной ситуации", — сказал он. Уточняется, что, по требованиям безопасности, все авиалайнеры обязаны иметь сиденья, способные выдерживать продольный удар в 16 раз превышающий силу тяжести.
"Есть и еще одна причина, — добавил Харкап. — Подголовники делают изогнутыми ради эстетики: они повторяют форму иллюминаторов, так красивее".
Окна, в свою очередь, имеют овальную форму также в связи с безопасностью. В 1954 году произошло сразу две авиакатастрофы, спровоцированные ошибками в конструкции. "Иллюминаторы в то время были квадратными. А острые углы подвергают окружающий металл дополнительной нагрузке на большой высоте. В результате возникала "усталость" металла, которая приводила к разрушению самолета в воздухе", — пояснили эксперты.