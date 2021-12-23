https://ria.ru/20211223/podgolovnik-1764904816.html

Эксперт объяснил, почему подголовники на креслах в самолете всегда изогнуты

Эксперт объяснил, почему подголовники на креслах в самолете всегда изогнуты - РИА Новости, 23.12.2021

Эксперт объяснил, почему подголовники на креслах в самолете всегда изогнуты

Эксперт по путешествиям объяснил, почему подголовники на креслах в салоне самолета всегда имеют изогнутую форму, пишет The Sun. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T03:00

2021-12-23T03:00

2021-12-23T03:00

туризм

безопасность

новости - туризм

пассажиры

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746257689_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_d8bed369fcf2a705045ebab3099fe194.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эксперт по путешествиям объяснил, почему подголовники на креслах в салоне самолета всегда имеют изогнутую форму, пишет The Sun.По словам Энтони Харкапа, это связано с безопасностью. "Абсолютно все на борту, включая подголовники, спроектировано таким образом, чтобы снизить вероятность травмирования пассажиров в случае чрезвычайной ситуации", — сказал он. Уточняется, что, по требованиям безопасности, все авиалайнеры обязаны иметь сиденья, способные выдерживать продольный удар в 16 раз превышающий силу тяжести."Есть и еще одна причина, — добавил Харкап. — Подголовники делают изогнутыми ради эстетики: они повторяют форму иллюминаторов, так красивее".Окна, в свою очередь, имеют овальную форму также в связи с безопасностью. В 1954 году произошло сразу две авиакатастрофы, спровоцированные ошибками в конструкции. "Иллюминаторы в то время были квадратными. А острые углы подвергают окружающий металл дополнительной нагрузке на большой высоте. В результате возникала "усталость" металла, которая приводила к разрушению самолета в воздухе", — пояснили эксперты.

https://ria.ru/20211221/tury-1764776905.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, новости - туризм, пассажиры, туризм