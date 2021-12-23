https://ria.ru/20211223/podderzhka-1765128092.html

Путин поручит изучить вопрос поддержки ученых, разрабатывающих эндопротезы

Путин поручит изучить вопрос поддержки ученых, разрабатывающих эндопротезы - РИА Новости, 23.12.2021

Путин поручит изучить вопрос поддержки ученых, разрабатывающих эндопротезы

Президент РФ Владимир Путин поручит правительству изучить возможности поддержки ученых из Волгограда, занимающихся разработкой средств реабилитации, а также... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:08

2021-12-23T15:08

2021-12-23T15:08

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

волгоград

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765118012_0:130:2627:1608_1920x0_80_0_0_504abc7b0f126c59805be99484245ccc.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручит правительству изучить возможности поддержки ученых из Волгограда, занимающихся разработкой средств реабилитации, а также необходимость создания всероссийского центра эндопротезов.Во время большой пресс-конференции журналистка из Волгограда задала президенту вопрос о поддержке ученых, занимающихся разработкой протезов и устройств для реабилитации, а также о возможности создания в Волгограде всероссийского центра эндопротезов."Нужно подумать на эту тему. Есть ведь у нас программы, которые обеспечивают людей с ограниченными возможностями здоровья соответствующими техническими средствами, деньги выделяются", - ответил глава государства.Путин добавил, что разрабатываемые российскими учеными средства могут быть в разы дешевле, "чем закупаемое оборудование за границей". Президент пообещал передать вопросы поддержки ученых и создания соответствующего центра правительству."Я обязательно об этом соответствующий сигнал в правительство подам. Посмотрим, как их поддержать дополнительно и на возможности создания этого центра. Так сходу не могу сказать, нужно нам центр создавать или не нужно", - добавил он.Профессор, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Волгоградского медуниверситета Александр Воробьев вместе с командой ученых в 2013 году разработал экзоскелет для абилитации (первоначального формирования способностей) и реабилитации пациентов с болезнью верхних конечностей – "ЭКЗАР-34".Ранее сообщалось, что Воробьев в апреле 2019 года получил звание "Заслуженный деятель науки РФ" за достижения в науке и медицине.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211210/granty-1763083005.html

https://ria.ru/20210603/podderzhka-1735412857.html

волгоград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, волгоград, владимир путин, россия