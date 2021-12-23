"ПСБ Лизинг" стал победителем нацпремии "Лизинговая сделка года"
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости . ГК "ПСБ Лизинг" стал победителем национальной премии "Лизинговая сделка года" - крупнейшего отраслевого конкурса для участников рынка лизинга, сообщает пресс-служба банка.
Награды "ПСБ Лизинг" удостоен в номинации "Сделка года в авиационном лизинге" за контракт по поставке вертолетов для НССА. Общая стоимость сделки на 29 Ми-8МТВ-1 и 37 "Ансатов" составляет 28 миллиардов рублей, срок лизинга – 15 лет.
Пресс-служба отмечает, что сделка по поставке вертолетов для санитарной авиации имеет большое значение для реализации национального проекта "Здравоохранение" и развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. С помощью этой лизинговой сделки будет увеличен парк авиационной техники и расширена география присутствия НССА, что позволит выполнять экстренные медицинские задачи и осуществлять безопасную транспортировку пострадавших из труднодоступных мест и регионов в большем объеме.
"Сделка на сегодняшний день является самым крупным контрактом на поставку гражданской российской вертолетной техники для одного эксплуатанта и имеет огромную социальную составляющую. Для реализации контракта были разработаны специальные модификации вертолетов, сформирована практически уникальная финансовая модель для лизингополучателя с использованием льготного финансирования и государственных гарантий", — сказал генеральный директор "ПСБ Лизинг" Сергей Огиенко.
В этом году на соискание наград профессионального конкурса лизинговых проектов были поданы 107 лизинговых сделок, заключенных в России в период с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. Участниками лизинговых проектов, номинированных на премию в этом году, стали более 340 компаний – лизингодателей, лизингополучателей, поставщиков предмета лизинга, а также банков и страховых компаний, принимавших участие в сделках. Высшие профессиональные награды вручены в двадцати отраслевых номинациях по основным сегментам рынка лизинга.
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