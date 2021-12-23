https://ria.ru/20211223/pobeditel-1765207010.html

"ПСБ Лизинг" стал победителем нацпремии "Лизинговая сделка года"

"ПСБ Лизинг" стал победителем нацпремии "Лизинговая сделка года" - РИА Новости, 23.12.2021

"ПСБ Лизинг" стал победителем нацпремии "Лизинговая сделка года"

ГК "ПСБ Лизинг" стал победителем национальной премии "Лизинговая сделка года" - крупнейшего отраслевого конкурса для участников рынка лизинга, сообщает... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T18:30

2021-12-23T18:30

2021-12-23T18:30

новости компаний - экономика

промсвязьбанк

псб (банк псб)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости . ГК "ПСБ Лизинг" стал победителем национальной премии "Лизинговая сделка года" - крупнейшего отраслевого конкурса для участников рынка лизинга, сообщает пресс-служба банка.Награды "ПСБ Лизинг" удостоен в номинации "Сделка года в авиационном лизинге" за контракт по поставке вертолетов для НССА. Общая стоимость сделки на 29 Ми-8МТВ-1 и 37 "Ансатов" составляет 28 миллиардов рублей, срок лизинга – 15 лет.Пресс-служба отмечает, что сделка по поставке вертолетов для санитарной авиации имеет большое значение для реализации национального проекта "Здравоохранение" и развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. С помощью этой лизинговой сделки будет увеличен парк авиационной техники и расширена география присутствия НССА, что позволит выполнять экстренные медицинские задачи и осуществлять безопасную транспортировку пострадавших из труднодоступных мест и регионов в большем объеме.В этом году на соискание наград профессионального конкурса лизинговых проектов были поданы 107 лизинговых сделок, заключенных в России в период с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. Участниками лизинговых проектов, номинированных на премию в этом году, стали более 340 компаний – лизингодателей, лизингополучателей, поставщиков предмета лизинга, а также банков и страховых компаний, принимавших участие в сделках. Высшие профессиональные награды вручены в двадцати отраслевых номинациях по основным сегментам рынка лизинга.

https://ria.ru/20210916/kompetentsii-1750346049.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, промсвязьбанк, псб (банк псб), россия