Пхукет остается "туристической песочницей", заявил российский генконсул
Генконсул Соснов: Пхукет остается "туристической песочницей", на острове все, как обычно
БАНГКОК, 23 дек – РИА Новости. Популярный у россиян таиландский курорт Пхукет по-прежнему остается "туристической песочницей", в которую разрешен въезд без карантина для вакцинированных путешественников; на острове все, как обычно, сообщил РИА Новости в четверг генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.
"Несмотря на то, что бескарантинный въезд в туристические зоны Таиланда, так называемые "песочницы", временно закрыт для туристов, которые не успели подать заявки на разрешения на въезд в страну до 22 декабря, для Пхукета сделано исключение, и на острове все остается так же, как и до этого временного ограничения для других туристических зон, которое было введено в действие в качестве превентивной меры из-за распространения в мире нового штамма COVID-19 "омикрон", - сказал агентству дипломат, добавив, что заявки на разрешение на въезд в Таиланд для желающих посетить Пхукет продолжают оформляться в обычном порядке в приложении Thailand Pass, временно закрытом для других направлений в Таиланде.
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"Здесь, конечно, играет роль тот факт, что Пхукет – это остров, и в случае новой вспышки инфекции его проще изолировать от остальной части Таиланда. Нас заверяют сотрудники таиландского МИДа, что на Пхукете ограничения вводить пока никто не планирует" - добавил Соснов.
Единственным изменением, введенным в связи с новым временным порядком въезда, для прибывающих на остров стала необходимость сдавать второй ПЦР-тест на 5 – 6 день после прибытия, пояснил глава российской дипмиссии на Пхукете.
"Так что на острове все так, как и было до объявления в Таиланде новых мер контроля распространения коронавируса", - подытожил генконсул, напомнив, что программа "песочницы" действует только для полностью вакцинированных туристов, в случае россиян - вакцинированных только препаратом "Спутник V", который признан в Таиланде.
Россияне продолжают прибывать на остров самолетами авиакомпаний "Аэрофлот", "S7" и "Уральские авиалинии" из Москвы, Новосибирска, Иркутска и Владивостока. Ранее сообщалось, что с 23 декабря "Уральские авиалинии" добавили в расписание еще два авиарейса из Владивостока на Пхукет в неделю, которые будут летать по четвергам и субботам.
По данным таиландского МИДа, Россия прочно занимает третье место в десятке стран с наибольшим количеством туристических заездов в Таиланд.
"А на Пхукете Россия более полутора месяцев занимает первое место по количеству приезжающих туристов", - сообщил агентству Соснов.
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