https://ria.ru/20211223/peregovory-1765222576.html

США заявили, что готовы к переговорам с Россией по безопасности в январе

США заявили, что готовы к переговорам с Россией по безопасности в январе - РИА Новости, 23.12.2021

США заявили, что готовы к переговорам с Россией по безопасности в январе

Соединенные Штаты готовы уже в начале января приступить к переговорам с Россией по поводу гарантий безопасности, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T19:44

2021-12-23T19:44

2021-12-23T21:14

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ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы уже в начале января приступить к переговорам с Россией по поводу гарантий безопасности, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов", — сообщил он журналистам.Для двусторонних контактов Вашингтон намерен использовать диалог по стратегической безопасности.Вместе с тем, в США считают, что прогресс возможен только в атмосфере деэскалации ситуации вокруг Украины.Седьмого декабря Владимир Путин провел переговоры по закрытой видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом. На встрече российский президент подчеркнул, что Москве нужны юридически гарантии, исключающие расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. По его словам, это красные линии для Кремля.Через десять дней после видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам.

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