https://ria.ru/20211223/peregovory-1765222576.html
США заявили, что готовы к переговорам с Россией по безопасности в январе
США заявили, что готовы к переговорам с Россией по безопасности в январе - РИА Новости, 23.12.2021
США заявили, что готовы к переговорам с Россией по безопасности в январе
Соединенные Штаты готовы уже в начале января приступить к переговорам с Россией по поводу гарантий безопасности, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T19:44
2021-12-23T19:44
2021-12-23T21:14
сша
администрация президента сша
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3759b190b36e88404f2d7fe2aebc0203.jpg
ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы уже в начале января приступить к переговорам с Россией по поводу гарантий безопасности, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов", — сообщил он журналистам.Для двусторонних контактов Вашингтон намерен использовать диалог по стратегической безопасности.Вместе с тем, в США считают, что прогресс возможен только в атмосфере деэскалации ситуации вокруг Украины.Седьмого декабря Владимир Путин провел переговоры по закрытой видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом. На встрече российский президент подчеркнул, что Москве нужны юридически гарантии, исключающие расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. По его словам, это красные линии для Кремля.Через десять дней после видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам.
https://ria.ru/20211223/peregovory-1765115634.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_262:393:2468:2048_1920x0_80_0_0_164b9005905eae2dafa0ab2c74e0a6cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, администрация президента сша, россия, в мире
19:44 23.12.2021 (обновлено: 21:14 23.12.2021)
США заявили, что готовы к переговорам с Россией по безопасности в январе
Белый дом заявил, что США готовы к переговорам с Россией по безопасности в начале января