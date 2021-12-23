https://ria.ru/20211223/peregovory-1765092293.html

Путин выразил надежду на конструктивный диалог с США и НАТО

Путин выразил надежду на конструктивный диалог с США и НАТО - РИА Новости, 23.12.2021

Путин выразил надежду на конструктивный диалог с США и НАТО

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что развитие ситуации на переговорах с США и НАТО пойдет по конструктивному пути. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:19

2021-12-23T13:19

2021-12-23T13:49

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что развитие ситуации на переговорах с США и НАТО пойдет по конструктивному пути.Седьмого декабря Путин и его американский коллега Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с Байденом Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений."Американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров, в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены, надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому (конструктивному - ред) пути", - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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сша, нато, в мире, владимир путин, джо байден, россия