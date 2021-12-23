https://ria.ru/20211223/pensiya-1765023849.html
Что требуется, чтобы получить пенсию
В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии - РИА Новости, 23.12.2021
Что требуется, чтобы получить пенсию
В следующем году право на страховую пенсию будут иметь женщины 56,5 лет и мужчины 61,5 лет, рассказывает агентству "Прайм" заместитель управляющего Отделением... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T01:16
2021-12-23T01:16
2021-12-23T01:16
общество
пенсия
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москва
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В следующем году право на страховую пенсию будут иметь женщины 56,5 лет и мужчины 61,5 лет, рассказывает агентству "Прайм" заместитель управляющего Отделением ПФР по г. Москве и Московской области Марина Тарасова.Чтобы получать пенсию по старости необходимо соблюдение таких условий, как достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента, напоминает эксперт.Если пенсионных коэффициентов и стажа будет не хватать для возникновения права на пенсию, то назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет "заработано". В случае, если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то гражданину назначат социальную пенсию, рассказала представитель ведомства.
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общество, пенсия, московская область (подмосковье), москва, пенсионный фонд рф
В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
ПФР: в 2022 году право на пенсию будет у мужчин и женщин в возрасте 61,5 года и 56,5 года