https://ria.ru/20211223/pensiya-1765023849.html

Что требуется, чтобы получить пенсию

В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии - РИА Новости, 23.12.2021

Что требуется, чтобы получить пенсию

В следующем году право на страховую пенсию будут иметь женщины 56,5 лет и мужчины 61,5 лет, рассказывает агентству "Прайм" заместитель управляющего Отделением... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T01:16

2021-12-23T01:16

2021-12-23T01:16

общество

пенсия

московская область (подмосковье)

москва

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В следующем году право на страховую пенсию будут иметь женщины 56,5 лет и мужчины 61,5 лет, рассказывает агентству "Прайм" заместитель управляющего Отделением ПФР по г. Москве и Московской области Марина Тарасова.Чтобы получать пенсию по старости необходимо соблюдение таких условий, как достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента, напоминает эксперт.Если пенсионных коэффициентов и стажа будет не хватать для возникновения права на пенсию, то назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет "заработано". В случае, если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то гражданину назначат социальную пенсию, рассказала представитель ведомства.

https://ria.ru/20211222/vyplaty-1764904538.html

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общество, пенсия, московская область (подмосковье), москва, пенсионный фонд рф