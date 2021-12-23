https://ria.ru/20211223/pensii-1765161909.html
Путин призвал индексировать пенсии по уровню фактической инфляции
Путин призвал индексировать пенсии по уровню фактической инфляции - РИА Новости, 23.12.2021
Путин призвал индексировать пенсии по уровню фактической инфляции
Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что правительство примет все необходимые меры для индексации пенсий по уровню фактической инфляции. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:52
2021-12-23T15:52
2021-12-23T23:05
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что правительство примет все необходимые меры для индексации пенсий по уровню фактической инфляции."До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", — отметил он.Путин добавил, что в следующем году соответствующие решения будут приняты и по силовому блоку, чтобы выровнять и в этой сфере доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах. Он подчеркнул, что это должно коснуться и пенсий военнослужащих.Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство по поручению президента подготовило предложения о дополнительной компенсации высоких темпов инфляции для пенсионеров.Как рассказали накануне в Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении по состоянию на 20 декабря ускорилась до 8,22 процента.На прошлой неделе Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5 процента. В заявлении регулятора отмечается, что в дальнейшем этот курс может продолжиться.Проводимая ведомством денежно-кредитная политика призвана снизить темпы инфляции и вернуть ее на уровень четырех процентов. Кроме того, эта мера должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211222/tseny-1764961535.html
https://ria.ru/20211223/inflyatsiya-1765076954.html
https://ria.ru/20211221/matkapital-1764764297.html
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владимир путин
15:52 23.12.2021 (обновлено: 23:05 23.12.2021)
Путин призвал индексировать пенсии по уровню фактической инфляции
Президент Путин: правительство должно индексировать пенсии по уровню фактической инфляции
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин
во время большой пресс-конференции заявил, что правительство примет все необходимые меры для индексации пенсий по уровню фактической инфляции.
"До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", — отметил он.
Путин добавил, что в следующем году соответствующие решения будут приняты и по силовому блоку, чтобы выровнять и в этой сфере доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах. Он подчеркнул, что это должно коснуться и пенсий военнослужащих.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков
заявил, что ведомство по поручению президента подготовило предложения о дополнительной компенсации высоких темпов инфляции для пенсионеров.
Как рассказали накануне в Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении по состоянию на 20 декабря ускорилась до 8,22 процента.
На прошлой неделе Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5 процента. В заявлении регулятора отмечается, что в дальнейшем этот курс может продолжиться.
Проводимая ведомством денежно-кредитная политика призвана снизить темпы инфляции и вернуть ее на уровень четырех процентов. Кроме того, эта мера должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.