06:26 23.12.2021 (обновлено: 06:32 23.12.2021)
Экс-офицер ЦРУ предсказал катастрофу из-за подготовки "партизан" на Украине
Экс-офицер ЦРУ Джиральди предсказал катастрофу из-за подготовки США "партизан" на Украине
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Возможная подготовка представителями разведки США украинских сил "для ведения боевых действий в ходе партизанской войны" с российскими военными может иметь катастрофические последствия для всех причастных сторон, заявил РИА Новости бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди, комментируя сообщение британского таблоида Mirror о подобных договоренностях.
Газета ранее опубликовала материал, в котором со ссылкой на источник говорилось, что представители разведки США якобы втайне договорились тренировать украинцев "для ведения боевых действий в ходе партизанской войны с российскими силами". Источник газеты заявлял, что российские силы "могут оказаться в затруднительном положении, отрезанными и обойденными с фланга, если они продвинутся вглубь Украины". По утверждению издания, Вашингтон собирается предоставить Киеву тяжелое вооружение, в частности системы ПВО.
"Не говоря уже о том, что американское подстрекательство к войне является неконституционным, в этом конкретном случае последствия могут быть попросту катастрофическими для всех вовлеченных сторон", - заявил Джиральди.
Экс-офицер ЦРУ назвал сообщения о новой возможной тайной подготовке украинских сил "одной из самых озадачивающих инициатив" США и "еще одним показателем того, что Вашингтон ничего не извлек из своих неудач" в попытках смен режима в других странах или поддержки повстанческих сил. Джиральди выразил мнение, что тайная подготовка к "партизанской войне" украинцев со стороны США может привести к тому, что Вашингтон "ввяжется в то, что безусловно является военными преступлениями".
Кроме того, США поддерживают провокации, открыто поставляя вооружения Киеву и подготавливая украинских военных, что может "втянуть Вашингтон в более широкий конфликт", добавил он.
Россия в ответ на обвинения Запада в связи с якобы усилением "агрессивных действий" не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В МИД отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от России — это и смешно, и опасно.