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Путин пообещал обратить внимание на сохранение памятников в Волгограде

Путин пообещал обратить внимание на сохранение памятников в Волгограде - РИА Новости, 23.12.2021

Путин пообещал обратить внимание на сохранение памятников в Волгограде

Президент РФ Владимир Путин пообещал проверить уровень поддержки по сохранению памятников в Волгограде, оказать помощь, если таковая требуется. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:23

2021-12-23T15:23

2021-12-23T15:37

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

волгоград

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал проверить уровень поддержки по сохранению памятников в Волгограде, оказать помощь, если таковая требуется.Во время большой ежегодной пресс-конференции президента журналист муниципального телевидения Волгограда задала Путину вопрос о сохранении мемориалов в регионе, по ее словам, на Мамаевом кургане остается множество объектов, которые остро нуждаются в реставрации, что было бы кстати к 80-летию Победы."Конечно, к таким знаменательным датам, тем более, в Волгограде, нужно обратить внимание на памятники, о которых вы сказали", - подчеркнул глава государства."У нас осуществляется эта поддержка, я не сомневаюсь, что и в Волгограде она есть, но я проверю, если этого недостаточно и если нужно что-то своевременно сделать к этим знаменательным датам, мы, конечно, это сделаем", - добавил Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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общество, волгоград, владимир путин, россия