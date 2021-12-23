https://ria.ru/20211223/otstykovka-1765026709.html

Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля

Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля - РИА Новости, 23.12.2021

Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля

Приборно-агрегатный отсек корабля "Прогресс М-УМ", доставившего месяц назад последний российский модуль на Международную космическую станцию, отстыковался от... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T02:09

2021-12-23T02:09

2021-12-23T10:43

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Приборно-агрегатный отсек корабля "Прогресс М-УМ", доставившего месяц назад последний российский модуль на Международную космическую станцию, отстыковался от МКС, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Двигательная установка корабля должна включиться на торможение в 6.45 мск, она проработает почти 13 минут и выдаст кораблю импульс, необходимый для схода с орбиты. Приборно-агрегатный отсек войдет в атмосферу Земли в 7.22 мск и через три минуты начнет разрушаться.Несгораемые элементы конструкции упадут в акватории Тихого океана, по предварительным данным, в 2460 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и более чем в 7 тысячах километров от столицы Чили Сантьяго."Прогресс М-УМ" стартовал на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 24 ноября, а еще через двое суток пристыковался к МКС, доставив на станцию последний модуль для российского сегмента - Узловой модуль "Причал". Его пристыковали к Многофункциональному лабораторному модулю "Наука", который был также введен в состав станции в этом году - 29 июля.

https://ria.ru/20211222/kosmonavtika-1764863164.html

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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, россия