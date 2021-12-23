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Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля - РИА Новости, 23.12.2021
Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
Приборно-агрегатный отсек корабля "Прогресс М-УМ", доставившего месяц назад последний российский модуль на Международную космическую станцию, отстыковался от... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T02:09
2021-12-23T10:43
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Приборно-агрегатный отсек корабля "Прогресс М-УМ", доставившего месяц назад последний российский модуль на Международную космическую станцию, отстыковался от МКС, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Двигательная установка корабля должна включиться на торможение в 6.45 мск, она проработает почти 13 минут и выдаст кораблю импульс, необходимый для схода с орбиты. Приборно-агрегатный отсек войдет в атмосферу Земли в 7.22 мск и через три минуты начнет разрушаться.Несгораемые элементы конструкции упадут в акватории Тихого океана, по предварительным данным, в 2460 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и более чем в 7 тысячах километров от столицы Чили Сантьяго."Прогресс М-УМ" стартовал на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 24 ноября, а еще через двое суток пристыковался к МКС, доставив на станцию последний модуль для российского сегмента - Узловой модуль "Причал". Его пристыковали к Многофункциональному лабораторному модулю "Наука", который был также введен в состав станции в этом году - 29 июля.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, россия
02:09 23.12.2021 (обновлено: 10:43 23.12.2021)
 
Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля

Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки последнего российского модуля

© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровПриборно-агрегатный отсек грузового корабля "Прогресс М-УМ", отстыковавшийся от МКС
Приборно-агрегатный отсек грузового корабля Прогресс М-УМ, отстыковавшийся от МКС - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Приборно-агрегатный отсек корабля "Прогресс М-УМ", доставившего месяц назад последний российский модуль на Международную космическую станцию, отстыковался от МКС, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
Двигательная установка корабля должна включиться на торможение в 6.45 мск, она проработает почти 13 минут и выдаст кораблю импульс, необходимый для схода с орбиты. Приборно-агрегатный отсек войдет в атмосферу Земли в 7.22 мск и через три минуты начнет разрушаться.
Несгораемые элементы конструкции упадут в акватории Тихого океана, по предварительным данным, в 2460 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и более чем в 7 тысячах километров от столицы Чили Сантьяго.
"Прогресс М-УМ" стартовал на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 24 ноября, а еще через двое суток пристыковался к МКС, доставив на станцию последний модуль для российского сегмента - Узловой модуль "Причал". Его пристыковали к Многофункциональному лабораторному модулю "Наука", который был также введен в состав станции в этом году - 29 июля.
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