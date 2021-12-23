https://ria.ru/20211223/otnosheniya-1765123792.html

Путин рассказал о своих отношениях с Дедом Морозом

Путин рассказал о своих отношениях с Дедом Морозом - РИА Новости, 23.12.2021

Путин рассказал о своих отношениях с Дедом Морозом

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции описал свои отношения с Дедом Морозом. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:56

2021-12-23T14:56

2021-12-23T15:42

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

дед мороз

новый год

россия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции описал свои отношения с Дедом Морозом.Журналист из Вологодской области рассказал о юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на сказочника из Великого Устюга. Мужчина жалуется, что тот уже 23 года не исполняет его желание. Представитель СМИ спросил Путина, как складываются его отношения с главным новогодним героем."Мои отношения (с Дедом Морозом. — Прим. ред.) до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором нахожусь", — ответил глава государства.Он выразил надежду, что Дед Мороз будет сопровождать в осуществлении планов и каждого россиянина, и всю страну в целом.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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общество, владимир путин, дед мороз, новый год, россия