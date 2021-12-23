https://ria.ru/20211223/otnosheniya-1765123792.html
Путин рассказал о своих отношениях с Дедом Морозом
Путин рассказал о своих отношениях с Дедом Морозом - РИА Новости, 23.12.2021
Путин рассказал о своих отношениях с Дедом Морозом
Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции описал свои отношения с Дедом Морозом. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:56
2021-12-23T14:56
2021-12-23T15:42
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
дед мороз
новый год
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765118365_0:0:3576:2012_1920x0_80_0_0_bbfc60fff694c2423dc3793830aaf637.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции описал свои отношения с Дедом Морозом.Журналист из Вологодской области рассказал о юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на сказочника из Великого Устюга. Мужчина жалуется, что тот уже 23 года не исполняет его желание. Представитель СМИ спросил Путина, как складываются его отношения с главным новогодним героем."Мои отношения (с Дедом Морозом. — Прим. ред.) до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором нахожусь", — ответил глава государства.Он выразил надежду, что Дед Мороз будет сопровождать в осуществлении планов и каждого россиянина, и всю страну в целом.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211214/qr-kod-1763655963.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765118365_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_978681c88ed5a12d5e1f39d7aa4ba6cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, дед мороз, новый год, россия
14:56 23.12.2021 (обновлено: 15:42 23.12.2021)
Путин рассказал о своих отношениях с Дедом Морозом
Президент Путин охарактеризовал свои отношения с Дедом Морозом как благообразные