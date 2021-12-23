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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/otdykh-1765129504.html
Путин анекдотом ответил на вопрос, почему не берет Мишустина в тайгу
Путин анекдотом ответил на вопрос, почему не берет Мишустина в тайгу - РИА Новости, 23.12.2021
Путин анекдотом ответил на вопрос, почему не берет Мишустина в тайгу
Президент Владимир Путин объяснил, почему во время поездок с министром обороны Сергеем Шойгу на природу в Сибирь не зовет с собой премьер-министра Михаила... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:15
2021-12-23T16:48
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
михаил мишустин
политика
новости - туризм
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин объяснил, почему во время поездок с министром обороны Сергеем Шойгу на природу в Сибирь не зовет с собой премьер-министра Михаила Мишустина."Если мы еще и Мишустина будем брать с собой, то, помните, наверное, старый еврейский анекдот: "Кто в лавке-то останется? Кто работать будет?" — сказал он во время большой пресс-конференции.По его словам, глава правительства, на котором "лежит огромная нагрузка за положение в стране", тоже иногда отдыхает — как публично, так и нет. Об этом он сообщает президенту и всегда остается на связи, добавил Путин. Российский лидер часто выбирает тайгу для отпуска на несколько дней. В этих поездках его нередко сопровождает Шойгу. Последний раз они отдыхали вместе в сентябре. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков описывал времяпрепровождение Путина и Шойгу как "обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее". На распространенных позже кадрах Путин рыбачит, гуляет по горам, сплавляется по реке на катере, а также ночует в палатке. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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"А кто в лавке-то останется" – Путин объяснил, почему не отдыхает вместе с Мишустиным
Путин на вопрос почему не берет премьера отдыхать в Сибирь
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владимир путин, михаил мишустин, политика, новости - туризм
15:15 23.12.2021 (обновлено: 16:48 23.12.2021)
 
Путин анекдотом ответил на вопрос, почему не берет Мишустина в тайгу

Президент Путин о том, почему не отдыхает вместе с Мишустиным: а кто в лавке останется?

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин объяснил, почему во время поездок с министром обороны Сергеем Шойгу на природу в Сибирь не зовет с собой премьер-министра Михаила Мишустина.
"Если мы еще и Мишустина будем брать с собой, то, помните, наверное, старый еврейский анекдот: "Кто в лавке-то останется? Кто работать будет?" — сказал он во время большой пресс-конференции.
По его словам, глава правительства, на котором "лежит огромная нагрузка за положение в стране", тоже иногда отдыхает — как публично, так и нет. Об этом он сообщает президенту и всегда остается на связи, добавил Путин.
Российский лидер часто выбирает тайгу для отпуска на несколько дней. В этих поездках его нередко сопровождает Шойгу. Последний раз они отдыхали вместе в сентябре. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков описывал времяпрепровождение Путина и Шойгу как "обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее". На распространенных позже кадрах Путин рыбачит, гуляет по горам, сплавляется по реке на катере, а также ночует в палатке.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021Владимир ПутинМихаил МишустинПолитикаНовости - Туризм
 
 
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