https://ria.ru/20211223/otdykh-1765129504.html

Путин анекдотом ответил на вопрос, почему не берет Мишустина в тайгу

Путин анекдотом ответил на вопрос, почему не берет Мишустина в тайгу - РИА Новости, 23.12.2021

Путин анекдотом ответил на вопрос, почему не берет Мишустина в тайгу

Президент Владимир Путин объяснил, почему во время поездок с министром обороны Сергеем Шойгу на природу в Сибирь не зовет с собой премьер-министра Михаила... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:15

2021-12-23T15:15

2021-12-23T16:48

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

владимир путин

михаил мишустин

политика

новости - туризм

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин объяснил, почему во время поездок с министром обороны Сергеем Шойгу на природу в Сибирь не зовет с собой премьер-министра Михаила Мишустина."Если мы еще и Мишустина будем брать с собой, то, помните, наверное, старый еврейский анекдот: "Кто в лавке-то останется? Кто работать будет?" — сказал он во время большой пресс-конференции.По его словам, глава правительства, на котором "лежит огромная нагрузка за положение в стране", тоже иногда отдыхает — как публично, так и нет. Об этом он сообщает президенту и всегда остается на связи, добавил Путин. Российский лидер часто выбирает тайгу для отпуска на несколько дней. В этих поездках его нередко сопровождает Шойгу. Последний раз они отдыхали вместе в сентябре. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков описывал времяпрепровождение Путина и Шойгу как "обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее". На распространенных позже кадрах Путин рыбачит, гуляет по горам, сплавляется по реке на катере, а также ночует в палатке. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211024/shoygu-1756015927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"А кто в лавке-то останется" – Путин объяснил, почему не отдыхает вместе с Мишустиным Путин на вопрос почему не берет премьера отдыхать в Сибирь 2021-12-23T15:15 true PT0M33S

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владимир путин, михаил мишустин, политика, новости - туризм