https://ria.ru/20211223/omikron-1765199298.html

В Мурманской области выявили первого заразившегося "омикроном"

В Мурманской области выявили первого заразившегося "омикроном" - РИА Новости, 23.12.2021

В Мурманской области выявили первого заразившегося "омикроном"

Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у приехавшего в гости к родственникам в Ковдорский район Мурманской области, решается вопрос о его госпитализации, сообщила РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T18:04

2021-12-23T18:04

2021-12-23T18:37

распространение коронавируса

мурманская область

ковдорский район

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у приехавшего в гости к родственникам в Ковдорский район Мурманской области, решается вопрос о его госпитализации, сообщила администрация района на странице "ВКонтакте".Сообщается, что несколько дней назад в один из населенных пунктов Ковдорского муниципального округа приехала в гости к родственникам семья, постоянно проживающая за границей. В соответствии с санитарным законодательством все члены семьи прошли тестирование, по результатам которого у двоих был выявлен коронавирус."Гражданам было вручено предписание о соблюдении самоизоляции, а анализы были направлены на дальнейшее исследование, которое выявило наличие штамма "омикрон" у одного из приехавших", - говорится в сообщении в группе "Моногород. Ковдор".Как отметили в администрации, в настоящее время вся семья находится на самоизоляции, органами здравоохранения принимается решение о госпитализации заболевшего штаммом "омикрон" в медицинское учреждение. До сих пор о регистрации в регионе штамма "омикрон" не сообщалось.

https://ria.ru/20211223/omikron-1765185499.html

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