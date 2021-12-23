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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211223/omikron-1765199298.html
В Мурманской области выявили первого заразившегося "омикроном"
В Мурманской области выявили первого заразившегося "омикроном" - РИА Новости, 23.12.2021
В Мурманской области выявили первого заразившегося "омикроном"
Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у приехавшего в гости к родственникам в Ковдорский район Мурманской области, решается вопрос о его госпитализации, сообщила РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T18:04
2021-12-23T18:37
распространение коронавируса
мурманская область
ковдорский район
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у приехавшего в гости к родственникам в Ковдорский район Мурманской области, решается вопрос о его госпитализации, сообщила администрация района на странице "ВКонтакте".Сообщается, что несколько дней назад в один из населенных пунктов Ковдорского муниципального округа приехала в гости к родственникам семья, постоянно проживающая за границей. В соответствии с санитарным законодательством все члены семьи прошли тестирование, по результатам которого у двоих был выявлен коронавирус."Гражданам было вручено предписание о соблюдении самоизоляции, а анализы были направлены на дальнейшее исследование, которое выявило наличие штамма "омикрон" у одного из приехавших", - говорится в сообщении в группе "Моногород. Ковдор".Как отметили в администрации, в настоящее время вся семья находится на самоизоляции, органами здравоохранения принимается решение о госпитализации заболевшего штаммом "омикрон" в медицинское учреждение. До сих пор о регистрации в регионе штамма "омикрон" не сообщалось.
https://ria.ru/20211223/omikron-1765185499.html
мурманская область
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мурманская область, ковдорский район, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:04 23.12.2021 (обновлено: 18:37 23.12.2021)
 
В Мурманской области выявили первого заразившегося "омикроном"

У мужчины, приехавшего в гости в Ковдорский район Мурманской области, выявили "омикрон"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у приехавшего в гости к родственникам в Ковдорский район Мурманской области, решается вопрос о его госпитализации, сообщила администрация района на странице "ВКонтакте".
Сообщается, что несколько дней назад в один из населенных пунктов Ковдорского муниципального округа приехала в гости к родственникам семья, постоянно проживающая за границей. В соответствии с санитарным законодательством все члены семьи прошли тестирование, по результатам которого у двоих был выявлен коронавирус.
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17:10Распространение коронавируса
Британские эксперты предупредили, что "омикрон" несет "значительный риск"
"Гражданам было вручено предписание о соблюдении самоизоляции, а анализы были направлены на дальнейшее исследование, которое выявило наличие штамма "омикрон" у одного из приехавших", - говорится в сообщении в группе "Моногород. Ковдор".
Как отметили в администрации, в настоящее время вся семья находится на самоизоляции, органами здравоохранения принимается решение о госпитализации заболевшего штаммом "омикрон" в медицинское учреждение. До сих пор о регистрации в регионе штамма "омикрон" не сообщалось.
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Распространение коронавирусаМурманская областьКовдорский районКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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