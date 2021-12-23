Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211223/ogranicheniya-1765041903.html
На Чукотке смягчили ограничения по коронавирусу
На Чукотке смягчили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 23.12.2021
На Чукотке смягчили ограничения по коронавирусу
Власти Чукотки перед новогодними праздниками ослабили введенные в регионе ограничения по коронавирусу, разрешив массовые мероприятия с 70-процентным заполнением РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:39
2021-12-23T09:39
распространение коронавируса
общество
анадырь
роман копин
здоровье - общество
коронавирусы
чукотка
чукотский автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757022126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9289cf64e97c77660b6c12d60436ca02.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Власти Чукотки перед новогодними праздниками ослабили введенные в регионе ограничения по коронавирусу, разрешив массовые мероприятия с 70-процентным заполнением площадок."В Чукотском автономном округе скорректировали правила проведения массовых мероприятий перед новогодними праздниками. Теперь заполнять закрытые помещения можно на 70% от проектной вместимости площадки. До этого на мероприятия допускалось не более 30 человек", - говорится в сообщении правительства Чукотки.Соответствующие изменения в постановление внёс губернатор Роман Копин. В документе также уточняется, что прибывающим в село Омолон из других регионов придется проходить обязательное экспресс-тестирование на антиген.Действие ограничительных мер с учётом изменений продлено до 28 февраля 2022 года включительно. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, носит рекомендательный характер.Кроме того, на территории городского округа Анадырь в период подготовки и проведения новогодних мероприятий для детей в закрытых помещениях взрослые должны иметь справку о вакцинации против гриппа. Такое решение связано с резким скачком сезонной заболеваемости среди жителей городского округа.По данным на 23 декабря, с начала пандемии коронавирусом на Чукотке заразились 2944 жителя, из них выздоровели 2813 человек, 37 – умерли. План вакцинации от коронавируса на Чукотке выполнен на 96%. Полностью в округе привились от COVID-19 более 27 тысяч человек. Ревакцинацию прошли около 8 тысяч жителей.
анадырь
чукотка
чукотский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757022126_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ad7680ecd553bd418e22d2c3ce09d34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анадырь, роман копин, здоровье - общество, коронавирусы, чукотка, чукотский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:39 23.12.2021
 
На Чукотке смягчили ограничения по коронавирусу

На Чукотке разрешили проводить массовые мероприятия с 70-процентным заполнением площадок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Власти Чукотки перед новогодними праздниками ослабили введенные в регионе ограничения по коронавирусу, разрешив массовые мероприятия с 70-процентным заполнением площадок.
Чукотском автономном округе скорректировали правила проведения массовых мероприятий перед новогодними праздниками. Теперь заполнять закрытые помещения можно на 70% от проектной вместимости площадки. До этого на мероприятия допускалось не более 30 человек", - говорится в сообщении правительства Чукотки.
Соответствующие изменения в постановление внёс губернатор Роман Копин. В документе также уточняется, что прибывающим в село Омолон из других регионов придется проходить обязательное экспресс-тестирование на антиген.
Действие ограничительных мер с учётом изменений продлено до 28 февраля 2022 года включительно. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, носит рекомендательный характер.
Кроме того, на территории городского округа Анадырь в период подготовки и проведения новогодних мероприятий для детей в закрытых помещениях взрослые должны иметь справку о вакцинации против гриппа. Такое решение связано с резким скачком сезонной заболеваемости среди жителей городского округа.
По данным на 23 декабря, с начала пандемии коронавирусом на Чукотке заразились 2944 жителя, из них выздоровели 2813 человек, 37 – умерли. План вакцинации от коронавируса на Чукотке выполнен на 96%. Полностью в округе привились от COVID-19 более 27 тысяч человек. Ревакцинацию прошли около 8 тысяч жителей.
 
Распространение коронавирусаОбществоАнадырьРоман КопинЗдоровье - ОбществоКоронавирусыЧукоткаЧукотский автономный округКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
23:19США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
23:08Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
Лента новостейМолния
Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посолСША не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посолПосол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО