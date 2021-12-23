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На Чукотке смягчили ограничения по коронавирусу

На Чукотке смягчили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 23.12.2021

На Чукотке смягчили ограничения по коронавирусу

Власти Чукотки перед новогодними праздниками ослабили введенные в регионе ограничения по коронавирусу, разрешив массовые мероприятия с 70-процентным заполнением РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T09:39

2021-12-23T09:39

2021-12-23T09:39

распространение коронавируса

общество

анадырь

роман копин

здоровье - общество

коронавирусы

чукотка

чукотский автономный округ

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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Власти Чукотки перед новогодними праздниками ослабили введенные в регионе ограничения по коронавирусу, разрешив массовые мероприятия с 70-процентным заполнением площадок."В Чукотском автономном округе скорректировали правила проведения массовых мероприятий перед новогодними праздниками. Теперь заполнять закрытые помещения можно на 70% от проектной вместимости площадки. До этого на мероприятия допускалось не более 30 человек", - говорится в сообщении правительства Чукотки.Соответствующие изменения в постановление внёс губернатор Роман Копин. В документе также уточняется, что прибывающим в село Омолон из других регионов придется проходить обязательное экспресс-тестирование на антиген.Действие ограничительных мер с учётом изменений продлено до 28 февраля 2022 года включительно. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, носит рекомендательный характер.Кроме того, на территории городского округа Анадырь в период подготовки и проведения новогодних мероприятий для детей в закрытых помещениях взрослые должны иметь справку о вакцинации против гриппа. Такое решение связано с резким скачком сезонной заболеваемости среди жителей городского округа.По данным на 23 декабря, с начала пандемии коронавирусом на Чукотке заразились 2944 жителя, из них выздоровели 2813 человек, 37 – умерли. План вакцинации от коронавируса на Чукотке выполнен на 96%. Полностью в округе привились от COVID-19 более 27 тысяч человек. Ревакцинацию прошли около 8 тысяч жителей.

анадырь

чукотка

чукотский автономный округ

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