https://ria.ru/20211223/obschenie-1765167096.html
Путин рассказал, чего ему не хватает из-за пандемии
Путин рассказал, чего ему не хватает из-за пандемии - РИА Новости, 23.12.2021
Путин рассказал, чего ему не хватает из-за пандемии
Президент Владимир Путин признал, что ему не хватает личного общения с близкими и друзьями из-за пандемии. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:09
2021-12-23T16:09
2021-12-23T16:46
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент Владимир Путин признал, что ему не хватает личного общения с близкими и друзьями из-за пандемии.Журналист "Авторадио" в ходе большой ежегодной пресс-конференции задала Путину вопрос о том, испытывает ли президент недостаток в личном общении, дефицит эмоций, впечатлений. Она напомнила, что сам Путин ранее говорил, что из-за пандемии со своими подчиненными общается на расстоянии трех метров."Разница в три метра не играет существенной роли, мы с вами сейчас на более дальней дистанции находимся, и то свободно разговариваем друг с другом, а когда вот у меня коллеги сидят совсем рядом, разницы практически не ощущается никакой. И плюс к этому общение через современные средства связи. В целом работа налажена должным образом. Но общение с какими-то близкими, с друзьями, с коллегами, с которыми нужно со всеми встретиться, рядом посидеть, этого, конечно, не хватает, я думаю, что так же, как любому другому человеку", - сказал Путин в ответ.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/advokat-1765120604.html
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Путин: "Общения с близкими, с друзьями, с коллегами – этого, конечно, не хватает"
резидент Владимир Путин признал, что ему не хватает личного общения с близкими и друзьями из-за пандемии. Журналист "Авторадио" в ходе большой ежегодной пресс-конференции задала Путину вопрос о том, испытывает ли президент недостаток в личном общении, дефицит эмоций, впечатлений. Она напомнила, что сам Путин ранее говорил, что из-за пандемии со своими подчиненными общается на расстоянии трех метров. "Разница в три метра не играет существенной роли, мы с вами сейчас на более дальней дистанции находимся, и то свободно разговариваем друг с другом, а когда вот у меня коллеги сидят совсем рядом, разницы практически не ощущается никакой. И плюс к этому общение через современные средства связи. В целом работа налажена должным образом. Но общение с какими-то близкими, с друзьями, с коллегами, с которыми нужно со всеми встретиться, рядом посидеть, этого, конечно, не хватает, я думаю, что так же, как любому другому человеку", - сказал Путин в ответ.
2021-12-23T16:09
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владимир путин, общество, коронавирус covid-19
16:09 23.12.2021 (обновлено: 16:46 23.12.2021)
Путин рассказал, чего ему не хватает из-за пандемии
Президент Путин пожаловался на недостаток личного общения с близкими из-за пандемии