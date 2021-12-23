https://ria.ru/20211223/obschenie-1765167096.html

Путин рассказал, чего ему не хватает из-за пандемии

Путин рассказал, чего ему не хватает из-за пандемии - РИА Новости, 23.12.2021

Путин рассказал, чего ему не хватает из-за пандемии

Президент Владимир Путин признал, что ему не хватает личного общения с близкими и друзьями из-за пандемии. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:09

2021-12-23T16:09

2021-12-23T16:46

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

владимир путин

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент Владимир Путин признал, что ему не хватает личного общения с близкими и друзьями из-за пандемии.Журналист "Авторадио" в ходе большой ежегодной пресс-конференции задала Путину вопрос о том, испытывает ли президент недостаток в личном общении, дефицит эмоций, впечатлений. Она напомнила, что сам Путин ранее говорил, что из-за пандемии со своими подчиненными общается на расстоянии трех метров."Разница в три метра не играет существенной роли, мы с вами сейчас на более дальней дистанции находимся, и то свободно разговариваем друг с другом, а когда вот у меня коллеги сидят совсем рядом, разницы практически не ощущается никакой. И плюс к этому общение через современные средства связи. В целом работа налажена должным образом. Но общение с какими-то близкими, с друзьями, с коллегами, с которыми нужно со всеми встретиться, рядом посидеть, этого, конечно, не хватает, я думаю, что так же, как любому другому человеку", - сказал Путин в ответ.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/advokat-1765120604.html

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Путин: "Общения с близкими, с друзьями, с коллегами – этого, конечно, не хватает" резидент Владимир Путин признал, что ему не хватает личного общения с близкими и друзьями из-за пандемии. Журналист "Авторадио" в ходе большой ежегодной пресс-конференции задала Путину вопрос о том, испытывает ли президент недостаток в личном общении, дефицит эмоций, впечатлений. Она напомнила, что сам Путин ранее говорил, что из-за пандемии со своими подчиненными общается на расстоянии трех метров. "Разница в три метра не играет существенной роли, мы с вами сейчас на более дальней дистанции находимся, и то свободно разговариваем друг с другом, а когда вот у меня коллеги сидят совсем рядом, разницы практически не ощущается никакой. И плюс к этому общение через современные средства связи. В целом работа налажена должным образом. Но общение с какими-то близкими, с друзьями, с коллегами, с которыми нужно со всеми встретиться, рядом посидеть, этого, конечно, не хватает, я думаю, что так же, как любому другому человеку", - сказал Путин в ответ. 2021-12-23T16:09 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, общество, коронавирус covid-19