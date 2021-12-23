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Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН

Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН - РИА Новости, 23.12.2021

Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН

Видеообращение к ООН 13-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой, личные данные которой обнародовал скандально известный сайт "Миротворец", заслушали на... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T00:52

2021-12-23T00:52

2021-12-23T01:14

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совет безопасности оон

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обсе

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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Видеообращение к ООН 13-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой, личные данные которой обнародовал скандально известный сайт "Миротворец", заслушали на неформальном заседании Совбеза этой организации.В среду Россия созвала неофициальную встречу СБ (по "формуле Арриа", которая не предполагает обязательного участия всех его членов), посвященную ситуации с национальными меньшинствами и проблеме прославления нацизма в странах Балтии и на Украине. На заседании выступили представители НПО, активисты из Латвии, Эстонии, Литвы и с Украины, которые рассказали о случаях притеснения в этих странах. национальных меньшинств, в частности русских.По словам девочки, она записала трехминутный ролик, в котором рассказала о ситуации с "Миротворцем". Видео показали в ходе заседания.Савенкова, по ее словам, рассказала членам Совбеза о травле ее семьи руководством "Миротворца" и некоторыми украинскими СМИ. "Я благодарна за то, что появилась возможность привлечь внимание к этой проблеме. Надеюсь, когда-нибудь получится добиться соблюдения закона, и Украина сможет стать безопасным государством", - добавила она, комментируя свое обращение.Фаина Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины, после того, как записала видеообращение к членам Совбеза ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН после того, как девочка попала в базу "Миротворца", призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Школьница написала также письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором обратилась к нему за помощью и попросила повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс заблокирован. Копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ.Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".

https://ria.ru/20211020/pismo-1755313740.html

https://ria.ru/20211119/devochka-1759906948.html

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донецкая народная республика

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в мире, украина, совет безопасности оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, антониу гутерреш