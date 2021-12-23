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США пока не готовы обсуждать с Россией обмен заключенными, заявили в МИД
США пока не готовы обсуждать с Россией обмен заключенными, заявили в МИД - РИА Новости, 23.12.2021
США пока не готовы обсуждать с Россией обмен заключенными, заявили в МИД
Со стороны США пока нет готовности обсуждать обмен теми, кто отбывает наказание на территории Штатов и России, но этот вопрос не снимается с повестки дня,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:13
2021-12-23T09:13
2021-12-23T09:13
политика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Со стороны США пока нет готовности обсуждать обмен теми, кто отбывает наказание на территории Штатов и России, но этот вопрос не снимается с повестки дня, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."По поводу каких-то обменов говорить очень сложно. Но эта задача – возвращение наших граждан, которые находятся в пенитенциарных учреждениях и тюрьмах США, - по-прежнему актуальна для нас. Мы ставим эти вопросы, это не снимается с повестки дня. Естественно, мы будем продолжать свои усилия. Но пока со стороны США нет какой-либо готовности к тому, чтобы в практическом плане обсуждать их освобождение либо перевод на территорию РФ для отбывания дальнейшего наказания", - сказал он.По словам дипломата, США поставили задачу, чтобы заключенные "в назидание другим" отсидели тот срок, который был им присужден американским правосудием.Ранее в интервью РИА Новости Лукьянцев заявил, что США с 2008 года ведут "настоящую охоту" за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США. По его словам, число таких случаев достигло 50 и продолжает увеличиваться. Среди наиболее вопиющих случаев он перечислил дела гражданского летчика Константина Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута и Марии Бутиной, которая в настоящее время находится в России.Дипломат подчеркнул, что когда наши граждане оказываются в США и предстают перед американской системой правосудия, на них оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны американских правоохранительных органов, их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием, к признанию вины, поскольку, заключив сделку со следствием, они могут претендовать на определенное смягчение наказания, которое им грозит в этой стране.
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политика, сша, григорий лукьянцев, россия
США пока не готовы обсуждать с Россией обмен заключенными, заявили в МИД
Дипломат Лукьянцев: США пока не готовы обсуждать с Россией обмен заключенными
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Со стороны США
пока нет готовности обсуждать обмен теми, кто отбывает наказание на территории Штатов и России
, но этот вопрос не снимается с повестки дня, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев
.
"По поводу каких-то обменов говорить очень сложно. Но эта задача – возвращение наших граждан, которые находятся в пенитенциарных учреждениях и тюрьмах США, - по-прежнему актуальна для нас. Мы ставим эти вопросы, это не снимается с повестки дня. Естественно, мы будем продолжать свои усилия. Но пока со стороны США нет какой-либо готовности к тому, чтобы в практическом плане обсуждать их освобождение либо перевод на территорию РФ для отбывания дальнейшего наказания", - сказал он.
По словам дипломата, США поставили задачу, чтобы заключенные "в назидание другим" отсидели тот срок, который был им присужден американским правосудием.
Ранее в интервью РИА Новости Лукьянцев заявил, что США с 2008 года ведут "настоящую охоту" за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США. По его словам, число таких случаев достигло 50 и продолжает увеличиваться. Среди наиболее вопиющих случаев он перечислил дела гражданского летчика Константина Ярошенко
, Романа Селезнева, Виктора Бута
и Марии Бутиной
, которая в настоящее время находится в России.
Дипломат подчеркнул, что когда наши граждане оказываются в США и предстают перед американской системой правосудия, на них оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны американских правоохранительных органов, их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием, к признанию вины, поскольку, заключив сделку со следствием, они могут претендовать на определенное смягчение наказания, которое им грозит в этой стране.