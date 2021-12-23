Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211223/neytralitet-1765196447.html
В Крыму сравнили "условия" нейтралитета Украины с криком утопающего
В Крыму сравнили "условия" нейтралитета Украины с криком утопающего - РИА Новости, 23.12.2021
В Крыму сравнили "условия" нейтралитета Украины с криком утопающего
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сравнил "условия" нейтрального статуса Украины, выдвинутые... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:51
2021-12-23T17:51
в мире
украина
киев
нато
служба безопасности украины
юрий гемпель
игорь смешко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сравнил "условия" нейтрального статуса Украины, выдвинутые украинским генералом, с криком утопающего.Ранее генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко выдвинул три требования в обмен на нейтралитет Киева в отношении НАТО, в их числе - восстановление границ Украины 1991 года, то есть передача под контроль Киева Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса."Никто не имеет права ставить какие-либо условия России, тем более Украина, власти которой превратили некогда цветущую страну в контролируемую извне резервацию. Все эти условия в обмен на нейтральный статус Украины напоминают дешевый шантаж и крик утопающего в пустыне. Киевские власти и политики продолжают методично уничтожать свою страну, отказываясь от добрососедских отношений с Россией", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, гарантировать безопасность Украине может не ее нейтральный статус или членство в НАТО, а только сама Украина в дружбе с Россией.
https://ria.ru/20211223/ukraina-1765083420.html
https://ria.ru/20211223/ukraina-1765068870.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d954d36c9035212f1691955b0c7386ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, нато, служба безопасности украины, юрий гемпель, игорь смешко, россия
17:51 23.12.2021
 
В Крыму сравнили "условия" нейтралитета Украины с криком утопающего

Крымский политик Гемпель сравнил "условия" нейтралитета Украины с криком утопающего

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сравнил "условия" нейтрального статуса Украины, выдвинутые украинским генералом, с криком утопающего.
Ранее генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко выдвинул три требования в обмен на нейтралитет Киева в отношении НАТО, в их числе - восстановление границ Украины 1991 года, то есть передача под контроль Киева Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
12:55
В Совфеде ответили на слова об "условиях" нейтралитета Украины
"Никто не имеет права ставить какие-либо условия России, тем более Украина, власти которой превратили некогда цветущую страну в контролируемую извне резервацию. Все эти условия в обмен на нейтральный статус Украины напоминают дешевый шантаж и крик утопающего в пустыне. Киевские власти и политики продолжают методично уничтожать свою страну, отказываясь от добрососедских отношений с Россией", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, гарантировать безопасность Украине может не ее нейтральный статус или членство в НАТО, а только сама Украина в дружбе с Россией.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
12:13
В Госдуме ответили на слова украинского военного об "условиях" нейтралитета
 
В миреУкраинаКиевНАТОСлужба безопасности УкраиныЮрий ГемпельИгорь СмешкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
23:19США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
23:08Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
Лента новостейМолния
Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посолСША не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посолПосол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО