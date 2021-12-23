https://ria.ru/20211223/neytralitet-1765196447.html
В Крыму сравнили "условия" нейтралитета Украины с криком утопающего
В Крыму сравнили "условия" нейтралитета Украины с криком утопающего - РИА Новости, 23.12.2021
В Крыму сравнили "условия" нейтралитета Украины с криком утопающего
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сравнил "условия" нейтрального статуса Украины, выдвинутые... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:51
2021-12-23T17:51
2021-12-23T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сравнил "условия" нейтрального статуса Украины, выдвинутые украинским генералом, с криком утопающего.Ранее генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко выдвинул три требования в обмен на нейтралитет Киева в отношении НАТО, в их числе - восстановление границ Украины 1991 года, то есть передача под контроль Киева Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса."Никто не имеет права ставить какие-либо условия России, тем более Украина, власти которой превратили некогда цветущую страну в контролируемую извне резервацию. Все эти условия в обмен на нейтральный статус Украины напоминают дешевый шантаж и крик утопающего в пустыне. Киевские власти и политики продолжают методично уничтожать свою страну, отказываясь от добрососедских отношений с Россией", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, гарантировать безопасность Украине может не ее нейтральный статус или членство в НАТО, а только сама Украина в дружбе с Россией.
https://ria.ru/20211223/ukraina-1765083420.html
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в мире, украина, киев, нато, служба безопасности украины, юрий гемпель, игорь смешко, россия
В Крыму сравнили "условия" нейтралитета Украины с криком утопающего
Крымский политик Гемпель сравнил "условия" нейтралитета Украины с криком утопающего