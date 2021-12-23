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В Нижегородской области подвели итоги исполнения нацпроектов в 2021 году

В Нижегородской области подвели итоги исполнения нацпроектов в 2021 году - РИА Новости, 23.12.2021

В Нижегородской области подвели итоги исполнения нацпроектов в 2021 году

Объем финансирования нацпроектов в Нижегородской области за последние три года превышает 91,5 миллиарда рублей, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T20:53

2021-12-23T20:53

2021-12-23T20:53

нижегородская область

нижегородская область

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

российская академия наук

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Объем финансирования нацпроектов в Нижегородской области за последние три года превышает 91,5 миллиарда рублей, заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области в четверг провел заседание правительства региона, на котором были подведены итоги реализации нацпроектов в 2021 году."Общий объем финансирования мероприятий национальных проектов в Нижегородской области в 2019-2021 годах превышает 91,5 миллиарда рублей, в текущем году – составляет около 33,5 миллиарда. Из них около 22 миллиардов, а это свыше 65 процентов, - средства федерального бюджета", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Так, в Нижегородской области с начала 2021 года введено в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Никитин отметил, что, несмотря на сложности для всех отраслей из-за пандемии, регион продолжает наращивать темпы и объемы жилищного строительства. По итогам года ожидается рекордный прирост ввода жилья на 6,9%."Мероприятия национального проекта "Жилье и городская среда" важны для каждого жителя региона. Ряд территорий уже преобразован благодаря национальному проекту. Это касается как благоустройства, так и создания социальных объектов – школ и детских садов, расселения аварийного жилья. Решения, принятые президентом России и правительством страны, позволили серьезно стимулировать строительную отрасль. Тысячи семей смогли приобрести свое жилье, а нацпроект помогает создавать там необходимую инфраструктуру", - сказал Никитин.По федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области в 2021 году благоустроено 120 общественных пространств и 179 дворов. Объем финансирования составил 1 751,1 миллиона рублей, из которых 1 356,6 миллиона – из федерального бюджета, 394,3 миллиона – из областного бюджета. Никитин, комментируя завершение работ по проекту "Формирование комфортной городской среды", напомнил, что территории для благоустройства в Нижегородской области выбираются на основе голосования жителей.Благодаря нацпроекту "Образование" в 16 школах и 14 организациях дополнительного образования Нижегородской области в 2021 году было создано более 23,3 тысячи мест. "Нацпроект позволяет создать качественную образовательную среду как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Тысячи ребят уже получили новые возможности для получения знаний. Вместе с тем реализуется региональная программа капитального ремонта школ, а в этом году по инициативе президента России сформирована федеральная программа капремонта, куда уже включено 10 наших школ", - отметил Никитин.Нацпроект "Наука и университеты" исполнен в Нижегородской области на 100%. Финансирование в его рамках в 2021 году составило 127,9 миллиона рублей. Средства были переданы в виде гранта Нижегородскому научно-образовательному центру. Большая часть средств нацпроекта – более 90 миллионов рублей – направлена на проведение научно-исследовательских работ участников научно-образовательного центра, среди которых 10 университетов, 21 предприятие, одна управляющая компания, четыре НИИ Российской академии наук и Российский федеральный ядерный центр. Оставшиеся средства нацпроекта направлены на участие в различных мероприятиях и обеспечение деятельности организации.В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Нижегородской области ведется строительство и реконструкция четырех объектов инфраструктуры. Нижегородская область вошла в перечень пилотных регионов нового нацпроекта, который в 2021 году был сформирован Ростуризмом. Все четыре включенных в нацпроект нижегородских объекта относятся к обеспечивающей инфраструктуре паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево - Саров"."Создание кластера очень важно для нас. Произойдут серьезные изменения транспортной инфраструктуры, появятся новые общественные пространства. Все это создаст комфортные условия для пребывания туристов и паломников. Итогом проекта станет увеличение ежегодного туристического потока в эти южные районы Нижегородской области", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20211222/zhelanie-1764984760.html

https://ria.ru/20211221/lidery-1764820828.html

https://ria.ru/20211220/podderzhka-1764615306.html

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нижегородская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), российская академия наук, глеб никитин, россия