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В США заявили, что НАТО может приблизиться к границам России

В США заявили, что НАТО может приблизиться к границам России - РИА Новости, 23.12.2021

В США заявили, что НАТО может приблизиться к границам России

Потенциальные действия РФ по Украине приблизят военных НАТО к границам страны, а не удалит их, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T20:03

2021-12-23T20:03

2021-12-23T20:08

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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Потенциальные действия РФ по Украине приблизят военных НАТО к границам страны, а не удалит их, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США. "Если Россия продвинется в том, что уже может происходить, мы с нашими союзниками готовы наложить жесткую цену, которая повредит российской экономики и приведет именно к тому, чего она (Россия - ред.) не хочет - больше потенциала НАТО ближе, а не дальше от российских границ. Мы передали это напрямую России, в том числе по линии президентов Байдена и Путина", - сказал представитель администрации.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

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"Россию нельзя победить": самые яркие цитаты пресс-конференции Владимира Путина Самые яркие цитаты пресс-конференции Владимира Путина 2021-12-23T20:03 true PT1M13S

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