https://ria.ru/20211223/nato-1765225416.html
В США заявили, что НАТО может приблизиться к границам России
В США заявили, что НАТО может приблизиться к границам России - РИА Новости, 23.12.2021
В США заявили, что НАТО может приблизиться к границам России
Потенциальные действия РФ по Украине приблизят военных НАТО к границам страны, а не удалит их, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T20:03
2021-12-23T20:03
2021-12-23T20:08
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Потенциальные действия РФ по Украине приблизят военных НАТО к границам страны, а не удалит их, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США. "Если Россия продвинется в том, что уже может происходить, мы с нашими союзниками готовы наложить жесткую цену, которая повредит российской экономики и приведет именно к тому, чего она (Россия - ред.) не хочет - больше потенциала НАТО ближе, а не дальше от российских границ. Мы передали это напрямую России, в том числе по линии президентов Байдена и Путина", - сказал представитель администрации.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
киев
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a015150f0eab375c4eade9e56ec7342.jpg
"Россию нельзя победить": самые яркие цитаты пресс-конференции Владимира Путина
Самые яркие цитаты пресс-конференции Владимира Путина
2021-12-23T20:03
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, россия, видео
20:03 23.12.2021 (обновлено: 20:08 23.12.2021)
В США заявили, что НАТО может приблизиться к границам России
Администрация США: действия России приблизят, а не отдалят НАТО от ее границ