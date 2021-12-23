https://ria.ru/20211223/nato-1765097679.html

НАТО нагло обманула Россию, заявил Путин

НАТО нагло обманула Россию, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

НАТО нагло обманула Россию, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин, комментируя, прежние обещания НАТО не двигаться на Восток заявил, что Россию "надули". РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:36

2021-12-23T13:36

2021-12-23T18:52

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя, прежние обещания НАТО не двигаться на Восток заявил, что Россию "надули"."Ни одного дюйма на Восток - сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Вот, о чем речь. Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли к границам США? Или к границам Великобритании? К нам пришли", - сказал Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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владимир путин, нато, в мире, сша, россия