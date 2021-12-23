https://ria.ru/20211223/nato-1765096996.html

Россия дала понять, что движение НАТО на восток неприемлемо, заявил Путин

Россия дала понять, что движение НАТО на восток неприемлемо, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Россия дала понять, что движение НАТО на восток неприемлемо, заявил Путин

Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, заявил президент России... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:34

2021-12-23T13:34

2021-12-23T14:08

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

в мире

владимир путин

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765103932_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cdf009176ad79b76bb2b39e60dfa5b5a.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, заявил президент России Владимир Путин.Путин и президент США Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений."В этой связи мы четко и ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос иностранной журналистки о гарантиях безопасности для России.Перед этим президент подчеркнул, что действия РФ будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности, а от обеспечения безопасности для страны.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/nato-1765097679.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Никакого движения НАТО на восток быть не должно" Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, заявил президент России Владимир Путин. 2021-12-23T13:34 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, нато, россия