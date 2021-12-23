https://ria.ru/20211223/nato-1765096996.html
Россия дала понять, что движение НАТО на восток неприемлемо, заявил Путин
Россия дала понять, что движение НАТО на восток неприемлемо, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Россия дала понять, что движение НАТО на восток неприемлемо, заявил Путин
Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, заявил президент России... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:34
2021-12-23T13:34
2021-12-23T14:08
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
в мире
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, заявил президент России Владимир Путин.Путин и президент США Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений."В этой связи мы четко и ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос иностранной журналистки о гарантиях безопасности для России.Перед этим президент подчеркнул, что действия РФ будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности, а от обеспечения безопасности для страны.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/nato-1765097679.html
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Путин: "Никакого движения НАТО на восток быть не должно"
Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, заявил президент России Владимир Путин.
2021-12-23T13:34
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PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, нато, россия
13:34 23.12.2021 (обновлено: 14:08 23.12.2021)
Россия дала понять, что движение НАТО на восток неприемлемо, заявил Путин
Президент Путин: Россия четко дала понять, что движение НАТО на восток неприемлемо