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Кому война, а кому — поток финансирования: НАТО вытягивает из Байдена деньги
В США раскрыли планы НАТО вытянуть из Байдена миллиарды на войну с Россией - РИА Новости, 23.12.2021
Кому война, а кому — поток финансирования: НАТО вытягивает из Байдена деньги
Главная мотивация угрожающего поведения НАТО заключается в желании сохранить свою значимость, щедрое финансирование и высокие должности главнокомандующих, пишет РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:28
2021-12-23T12:59
литва
румыния
дмитрий песков
джо байден
der spiegel
нато
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Главная мотивация угрожающего поведения НАТО заключается в желании сохранить свою значимость, щедрое финансирование и высокие должности главнокомандующих, пишет The American Conservator.Автор материала Брэдли Делвин обратил внимание на несколько прецедентов расширения Североатлантического альянса на восток и связанных с этим опасений Москвы из-за угрозы у своих границ. Так, журналист напомнил о публикации в Der Spiegel заявлений верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тода Уолтерса о наращивании контингента в Румынии и Болгарии, а также о расширении передового присутствия войск в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в 2017 году."Теперь, когда альянс не может в значительной степени расширяться на восток в Европе, за исключением предложения Украине полноправного членства (соответствующий процесс уже начался), он направил деятельность на увеличение своего уже установленного присутствия вблизи границ России", — отметил репортер.Проанализировав заявления лидеров НАТО, Делвин пришел к выводу, что организация готова "раздувать исходящую от России угрозу" до безответственно больших масштабов, несмотря на желание президента Соединенных Штатов Джо Байдена избежать конфликта."Байден постоянно пытается развеять опасения по поводу того, что США со своими союзниками по НАТО стремительно приближаются к войне с Россией, если та предпримет дальнейшие действия против Украины. Однако заверения президента регулярно опровергают члены его собственной администрации в Госдепартаменте, не говоря уже о представителях военного руководства США и НАТО, которые продолжают во весь голос высказывать безрассудно воинственные внешнеполитические взгляды", — заявил Делвин.Он уверен, что политика и мотивы НАТО не поменялись со времен существования Советского Союза, против которого были официально нацелены силы альянса. "Битье в барабаны войны" помогает НАТО наращивать мощь и гарантирует, что США будут и дальше выбрасывать миллиарды долларов на растущую толпу тех, кто не может самостоятельно обеспечить себе безопасность и постоянно раздувает исходящую от России угрозу, тем самым создавая опасность возникновения полномасштабной войны", — резюмировал автор статьи.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность из-за, по их мнению, усиления "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.На прошлой неделе МИД опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с Североатлантическим альянсом, в который включили положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения организации на восток, в том числе за счет бывших республик СССР, в частности Украины. В ведомстве уточнили, что при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/borrel-1764993291.html
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литва, румыния, дмитрий песков, джо байден, der spiegel, нато, россия
09:28 23.12.2021 (обновлено: 12:59 23.12.2021)
 
В США раскрыли планы НАТО вытянуть из Байдена миллиарды на войну с Россией

TAC: ради собственной выгоды НАТО готовы раздуть российскую угрозу до размеров войны

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенные учения НАТО в Литве
Военные учения НАТО в Литве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Главная мотивация угрожающего поведения НАТО заключается в желании сохранить свою значимость, щедрое финансирование и высокие должности главнокомандующих, пишет The American Conservator.
Автор материала Брэдли Делвин обратил внимание на несколько прецедентов расширения Североатлантического альянса на восток и связанных с этим опасений Москвы из-за угрозы у своих границ. Так, журналист напомнил о публикации в Der Spiegel заявлений верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тода Уолтерса о наращивании контингента в Румынии и Болгарии, а также о расширении передового присутствия войск в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в 2017 году.
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"Теперь, когда альянс не может в значительной степени расширяться на восток в Европе, за исключением предложения Украине полноправного членства (соответствующий процесс уже начался), он направил деятельность на увеличение своего уже установленного присутствия вблизи границ России", — отметил репортер.
Проанализировав заявления лидеров НАТО, Делвин пришел к выводу, что организация готова "раздувать исходящую от России угрозу" до безответственно больших масштабов, несмотря на желание президента Соединенных Штатов Джо Байдена избежать конфликта.
"Байден постоянно пытается развеять опасения по поводу того, что США со своими союзниками по НАТО стремительно приближаются к войне с Россией, если та предпримет дальнейшие действия против Украины. Однако заверения президента регулярно опровергают члены его собственной администрации в Госдепартаменте, не говоря уже о представителях военного руководства США и НАТО, которые продолжают во весь голос высказывать безрассудно воинственные внешнеполитические взгляды", — заявил Делвин.
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Он уверен, что политика и мотивы НАТО не поменялись со времен существования Советского Союза, против которого были официально нацелены силы альянса. "Битье в барабаны войны" помогает НАТО наращивать мощь и гарантирует, что США будут и дальше выбрасывать миллиарды долларов на растущую толпу тех, кто не может самостоятельно обеспечить себе безопасность и постоянно раздувает исходящую от России угрозу, тем самым создавая опасность возникновения полномасштабной войны", — резюмировал автор статьи.
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность из-за, по их мнению, усиления "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
На прошлой неделе МИД опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с Североатлантическим альянсом, в который включили положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения организации на восток, в том числе за счет бывших республик СССР, в частности Украины. В ведомстве уточнили, что при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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