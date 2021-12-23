https://ria.ru/20211223/narod-1765073386.html

Путин назвал сбережение народа одной из важнейших задач

Путин назвал сбережение народа одной из важнейших задач - РИА Новости, 23.12.2021

Путин назвал сбережение народа одной из важнейших задач

Сбережение народа является одной из важнейших задач и драйверов роста для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:26

2021-12-23T12:26

2021-12-23T12:36

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сбережение народа является одной из важнейших задач и драйверов роста для России, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время пресс-конференции президенту задали вопрос про драйверы роста в России. Отвечая, Путин назвал сферу демографии одной из важнейших проблем и главных задач."Сбережение народа, о котором говорил (Александр) Солженицын, становится, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/byudzhet-1765075369.html

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общество, владимир путин, россия