https://ria.ru/20211223/narod-1765073386.html
Путин назвал сбережение народа одной из важнейших задач
Путин назвал сбережение народа одной из важнейших задач - РИА Новости, 23.12.2021
Путин назвал сбережение народа одной из важнейших задач
Сбережение народа является одной из важнейших задач и драйверов роста для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:26
2021-12-23T12:26
2021-12-23T12:36
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сбережение народа является одной из важнейших задач и драйверов роста для России, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время пресс-конференции президенту задали вопрос про драйверы роста в России. Отвечая, Путин назвал сферу демографии одной из важнейших проблем и главных задач."Сбережение народа, о котором говорил (Александр) Солженицын, становится, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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общество, владимир путин, россия
12:26 23.12.2021 (обновлено: 12:36 23.12.2021)
Путин назвал сбережение народа одной из важнейших задач
Президент Путин назвал сбережение народа одной из важнейших задач для России