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На котлы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в предварительном порядке подали напряжение
На котлы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в предварительном порядке подали напряжение - РИА Новости, 23.12.2021
На котлы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в предварительном порядке подали напряжение
Специалисты работают над устранением аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, уже в предварительном порядке было подано напряжение на котлы, сообщил глава Бурятии Алексей... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T04:28
2021-12-23T12:13
происшествия
улан-удэ
алексей цыденов
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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Специалисты работают над устранением аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, уже в предварительном порядке было подано напряжение на котлы, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим республиканского уровня. Ремонт уже начался. На момент проведения восстановительных работ в части районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла. В четверг приостановлена работа детских садов и школ. Оперативный штаб следит за ситуацией и будет информировать о проводимых работах.Цыденов отметил, что из-за аварии введен режим ЧС республиканского уровня, поэтому все финансирование, необходимое для ликвидации аварии, "будет представлено в полном объеме и немедленно". Техника и необходимое оборудование будут закуплены как ТГК-14, так и со стороны республики."Пока это превентивные меры, мы разворачиваемся чтобы ликвидировать последствия. Уже в предварительном порядке было подано напряжение на котлы. Разрабатывается схема параллельного энергоснабжения, но какое-то время потребуется чтобы аварию ликвидировать. Я думаю, мы пройдем быстро эту ситуацию", - сказал глава республики в видеообращении к жителям.
https://ria.ru/20211223/ulan-ude-1765027142.html
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происшествия, улан-удэ, алексей цыденов
04:28 23.12.2021 (обновлено: 12:13 23.12.2021)
 
На котлы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в предварительном порядке подали напряжение

Специалисты в предварительном порядке подали напряжение на котлы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

© РИА Новости / Зорикто Догбаев / Перейти в фотобанкЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Зорикто Догбаев
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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Специалисты работают над устранением аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, уже в предварительном порядке было подано напряжение на котлы, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим республиканского уровня. Ремонт уже начался. На момент проведения восстановительных работ в части районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла. В четверг приостановлена работа детских садов и школ. Оперативный штаб следит за ситуацией и будет информировать о проводимых работах.
Цыденов отметил, что из-за аварии введен режим ЧС республиканского уровня, поэтому все финансирование, необходимое для ликвидации аварии, "будет представлено в полном объеме и немедленно". Техника и необходимое оборудование будут закуплены как ТГК-14, так и со стороны республики.
"Пока это превентивные меры, мы разворачиваемся чтобы ликвидировать последствия. Уже в предварительном порядке было подано напряжение на котлы. Разрабатывается схема параллельного энергоснабжения, но какое-то время потребуется чтобы аварию ликвидировать. Я думаю, мы пройдем быстро эту ситуацию", - сказал глава республики в видеообращении к жителям.
ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 02:56
В Бурятии ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ
 
ПроисшествияУлан-УдэАлексей Цыденов
 
 
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