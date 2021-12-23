https://ria.ru/20211223/napryazhenie-1765028859.html

На котлы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в предварительном порядке подали напряжение

На котлы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в предварительном порядке подали напряжение - РИА Новости, 23.12.2021

На котлы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в предварительном порядке подали напряжение

Специалисты работают над устранением аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, уже в предварительном порядке было подано напряжение на котлы, сообщил глава Бурятии Алексей... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T04:28

2021-12-23T04:28

2021-12-23T12:13

происшествия

улан-удэ

алексей цыденов

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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Специалисты работают над устранением аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, уже в предварительном порядке было подано напряжение на котлы, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим республиканского уровня. Ремонт уже начался. На момент проведения восстановительных работ в части районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла. В четверг приостановлена работа детских садов и школ. Оперативный штаб следит за ситуацией и будет информировать о проводимых работах.Цыденов отметил, что из-за аварии введен режим ЧС республиканского уровня, поэтому все финансирование, необходимое для ликвидации аварии, "будет представлено в полном объеме и немедленно". Техника и необходимое оборудование будут закуплены как ТГК-14, так и со стороны республики."Пока это превентивные меры, мы разворачиваемся чтобы ликвидировать последствия. Уже в предварительном порядке было подано напряжение на котлы. Разрабатывается схема параллельного энергоснабжения, но какое-то время потребуется чтобы аварию ликвидировать. Я думаю, мы пройдем быстро эту ситуацию", - сказал глава республики в видеообращении к жителям.

https://ria.ru/20211223/ulan-ude-1765027142.html

улан-удэ

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происшествия, улан-удэ, алексей цыденов