08:06 23.12.2021 (обновлено: 10:36 23.12.2021)
Глава Восточно-Крымского музея рассказал о процессе по скифскому золоту
Глава Восточно-Крымского музея Умрихина: России надо войти в процесс о скифском золоте
© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. России как государству необходимо вступить в судебный процесс о судьбе коллекции крымских музеев, сказала РИА Новости директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.
Апелляционный суд Амстердама в октябре постановил, что коллекция должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения, пока кассация не подана.
"Считаю, что Россия как государство должно вступить в судебный процесс и он может вернуться к суду первой инстанции. Думаю, что это может принести пользу и дать шансы (на возврат коллекции в Крым – ред.)", - сказала Умрихина, отметив, что выражает свою точку зрения.
Она добавила, что все время в процессе с российской стороны участвовали крымские музеи, со стороны оппонентов – Украина как государство. Обсуждение предложения об участии России в процессе подтвердил директор крымского музея "Таврида" Андрей Мальгин.
"Такая точка зрения есть, она заслуживает внимания", - сказал Мальгин РИА Новости.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".