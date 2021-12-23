https://ria.ru/20211223/muzei-1765034398.html

Глава Восточно-Крымского музея рассказал о процессе по скифскому золоту

Глава Восточно-Крымского музея рассказал о процессе по скифскому золоту - РИА Новости, 23.12.2021

Глава Восточно-Крымского музея рассказал о процессе по скифскому золоту

России как государству необходимо вступить в судебный процесс о судьбе коллекции крымских музеев, сказала РИА Новости директор Восточно-Крымского... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T08:06

2021-12-23T08:06

2021-12-23T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. России как государству необходимо вступить в судебный процесс о судьбе коллекции крымских музеев, сказала РИА Новости директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.Апелляционный суд Амстердама в октябре постановил, что коллекция должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения, пока кассация не подана."Считаю, что Россия как государство должно вступить в судебный процесс и он может вернуться к суду первой инстанции. Думаю, что это может принести пользу и дать шансы (на возврат коллекции в Крым – ред.)", - сказала Умрихина, отметив, что выражает свою точку зрения.Она добавила, что все время в процессе с российской стороны участвовали крымские музеи, со стороны оппонентов – Украина как государство. Обсуждение предложения об участии России в процессе подтвердил директор крымского музея "Таврида" Андрей Мальгин."Такая точка зрения есть, она заслуживает внимания", - сказал Мальгин РИА Новости.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211117/zoloto-1759417448.html

https://ria.ru/20211117/zoloto-1759413301.html

https://ria.ru/20211106/krym-1757855049.html

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нидерланды

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в мире, оон, севастополь, нидерланды, владимир путин, андрей мальгин, россия