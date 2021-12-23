https://ria.ru/20211223/mutaliev-1765235836.html

Муталиев: уровень безработицы в Ингушетии снижается

Муталиев: уровень безработицы в Ингушетии снижается - РИА Новости, 23.12.2021

Муталиев: уровень безработицы в Ингушетии снижается

РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T21:27

2021-12-23T21:27

2021-12-23T21:28

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О мерах по улучшению ситуации с занятостью населения в Ингушетии рассказал министр труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия Хаджибекир Муталиев:- Хаджибекир Тимурланович, Ингушетия – регион, где безработица длительное время остается в проблемной повестке. Какова динамика занятости на сегодняшний день?- Действительно, безработица в регионе – одна из наших долгосрочных проблем. Несмотря на относительную стабильность ситуации на рынке труда, сложившуюся в 2021 году, тем не менее, приходится констатировать, что уровень как общей, так и регистрируемой безработицы все еще остается высоким. Власти региона постоянно работают над его снижением, задействовано много программ, ведется работа с инвесторами, то есть стараемся использовать весь имеющийся в республике ресурс. Все эти меры эффективны, сейчас ситуация с безработными в Ингушетии продолжает улучшаться. Так, если в 2020 году уровень регистрируемой безработицы составлял 21,1%, то в этом году он равен 14,9%. Трудоустроено свыше 9,8 тысячи человек, 19 из которых – инвалиды. Особую роль в снижении напряженности на рынке труда играют лидирующие позиции республики в рамках поддержки индивидуальных предпринимателей̆ при трудоустройстве граждан.- А каков общий уровень безработицы на текущий момент?- Давайте будем исходить из того, что численность экономически активного населения в республике на сегодняшний день составляет 266,3 тысячи человек. Из них 185,3 тысячи заняты в экономике, 81 тысяча не имеют постоянного занятия, и они классифицируются как безработные. Соответственно, по данным Госкомстата, уровень общей безработицы - 81 тысяча человек, или 30,6%. Количество граждан, которые в установленном порядке обратились в центры занятости или через портал Госуслуг и встали на учет как безработные, составляет на сегодня 38954 человека, то есть 15% - это зарегистрированная безработица.- В условиях пандемии многие потеряли работу из-за того, что часть предпринимателей вынуждены были свернуть свой бизнес. Как Ингушетия справлялась с этой ситуацией?- Перед нашим министерством была поставлена задача вернуться к допандемическому уровню занятости населения. Для ее решения был разработан Комплексный план мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в Республике Ингушетия. До пандемии, в 2019 году общая безработица у нас была в пределах 28%, а регистрируемая – в пределах 8-9%. Пик числа зарегистрированных безработных в регионе пришелся на октябрь 2020 года, когда их общее количество почти сравнялось с общей безработицей и составило около 64 тысяч человек. В это же время правительством РФ была инициирована разработка планов по субъектам для восстановления численности занятого населения. Комплекс включает реализацию федеральных программ, инвестпроектов и госпрограмм региона, эта работа находится в активной фазе, и показатели должны быть выполнены в полном объеме к концу IV квартала 2021 года.- Каковы целевые показатели восстановления уровня занятости для республики?- В Ингушетии был разработан свой региональный план, который подразумевал восстановление численности занятых граждан примерно на 12 тысяч человек. То есть республика должна была в течение 2021 года создать столько же рабочих мест. Комплексный план включал в себя, в том числе, и реализацию федеральных документов, например постановления правительства РФ №362. Суть его в том, что при трудоустройстве лиц, состоящих на учете в центре занятости в статусе безработного до 1 января 2020 года, работодателям предоставлялась частичная компенсация затрат на выплату зарплаты работникам. В итоге работы, проведенной нами с центрами занятости, удалось в рамках этого постановления трудоустроить 2,7 тысячи человек. По этому показателю мы занимаем первое место в СКФО и второе место по РФ. Кроме того, по тем вакантным местам, которые нам в соответствии с законом о занятости населения предоставляли работодатели всех форм собственности, удалось в этом году трудоустроить почти 3,5 тысячи человек.- В Ингушетии в текущем году был реализован ряд инвестиционных проектов. Как они повлияли на общую ситуацию по снижению безработицы?- В Комплексный план мероприятий по снижению напряженности на рынке труда были включены мероприятия, реализуемые практически всеми органами исполнительной власти, в том числе инвестиционные проекты. Курирует данное направление министерство экономического развития. В целях обеспечения занятости министерством реализуются мероприятия по улучшению инвестиционного климата в республике, наряду с поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, а также предоставлению определенных налоговых преференций, способствующих улучшению условий ведения бизнеса и развитию конкуренции.Так, в рамках мер, направленных, в том числе, на восстановление занятости, в части реализации инвестиционных проектов Минэкономразвития Ингушетии активизирована работа по завершению и вводу в эксплуатацию таких предприятий как птицекомплекс "Южный" (открыт в мае 2021 года), "БестБренд" (гигиенические средства), "Риал" (металлургическая продукция), "Неон" (производство строительных блоков, открыт в декабре 2020 года), швейная фабрика "4БРА" (открыта в мае 2021 года), обувная фабрика "Фелидже Пэллэ" (открыта в декабре 2020 года)Общее количество вакансий, которые нам удалось получить, составляет почти 10,2 тысячи человек. То есть, благодаря совместной работе Минтруда и остальных органов власти, в том числе работодателей всех форм собственности, удалось достичь фактически 80% плановых показателей по восстановлению занятости.- В Ингушетии еще активно идет строительство социальных объектов. Это ведь тоже дополнительные рабочие места. Вы их отражаете в статистике?- Да, конечно. Реализация нацпроектов, связанных с вводом в эксплуатацию новых школ, детских садов, медицинских учреждений, объектов культуры, также создает новые рабочие места. Соответственно, на те вакансии, которые нам по закону о занятости будут предоставляться в новых учреждениях, мы будем направлять наших безработных граждан. На случай, если квалификация гражданина не соответствует требованиям работодателя, предусмотрены программы профессионального переобучения безработных. Это позволит им получить новые навыки и более высокооплачиваемую работу.Мы также видим хорошие перспективы в реализации модели экономического развития региона до 2030 года, которая была принята правительством РФ для снижения теневой занятости и уровня безработицы. В ее рамках предусматриваются образование промышленного парка "Магас", где планируется создать свыше тысячи рабочих мест, а также постановка на учет в налоговых органах предпринимателей и организация сбыта продукции личных подсобных хозяйств. Всего в сфере агропромышленного комплекса и переработки запланировано 13 проектов - это почти 12,4 миллиарда рублей инвестиций и 2,4 тысячи новых рабочих мест.

https://ria.ru/20211222/byudzhet-1765011436.html

https://ria.ru/20211206/bezrabotitsa-1762470611.html

https://ria.ru/20211123/byudzhet-1760324513.html

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экономика, республика ингушетия, скфо, россия